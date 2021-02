"NON ABBIAMO PREGIUDIZI SU DRAGHI MA L'ORIZZONTE È IL VOTO" - SALVINI APRE AL GOVERNO DI SUPERMARIO MA CON UN OCCHIO ALLE URNE: "VOTERÀ MEZZA EUROPA E LO FARANNO TANTE CITTÀ ITALIANE PER CUI LA DEMOCRAZIA NON PUÒ ESSERE SOSPESA IN QUESTI MESI. SE SI VOTA, QUESTO AVVERRÀ A GIUGNO. INUTILE, PERDERE TEMPO" - RENZI: "ORA È IL MOMENTO DEI COSTRUTTORI. BISOGNA SOSTENERE IL GOVERNO DI MARIO DRAGHI"