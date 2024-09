"IL MINISTRO MI HA DETTO CHE POSSONO RIVOLTARGLI IL CELLULARE" - L'AVVOCATO DI SANGIULIANO: "ABBIAMO ESAMINATO DETTAGLIATAMENTE TUTTE LE CHAT DEL MINISTRO E NON C'È NIENTE OLTRE AL FATTO STRETTAMENTE PRIVATO, ANZI PRIVATISSIMO" - IL LEGALE DI "GENNY-DELON" EVOCA IL COMPLOTTONE: "SE ERA UN PIANO STUDIATO? QUESTO NON LO SAPPIAMO, DOBBIAMO VERIFICARLO. NON ESCLUDIAMO ALCUNA IPOTESI..." - O' MINISTRO 'NNAMURATO NON MOLLA, NONOSTANTE "L'INTERESSE" DELLA CORTE DEI CONTI: "CHIARIRO' TUTTO"

SANGIULIANO, BENE INTERESSE CORTE CONTI, CHIARIRÒ TUTTO

(ANSA) - "Sono lieto di apprendere che la Corte dei conti stia valutando la possibilità di aprire un fascicolo sulla vicenda che mi riguarda. In tal modo avrò la possibilità di chiarire tutto e dimostrare che non sono stati spesi fondi pubblici né un euro del Ministero è stato utilizzato per viaggi e trasferimenti della signora Maria Rosaria Boccia". Lo dichiara in una nota il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

SANGIULIANO, LEGALE: POSSONO RIVOLTARGLI CELLULARE AL MINISTRO AVVOCATO SICA: VISTE TUTTE LE CHAT, FATTO STRETTAMENTE PRIVATO

(Askanews) - "Il ministro mi ha detto che possono rivoltargli il cellulare: tanto non c'è nulla di compromettente". Così ha detto l'avvocato Silverio Sica, legale di fiducia del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano. Il penalista ha incontrato stamane il suo assistito ed ha avuto con lui un lungo colloquio in merito alla vicenda che vede coinvolta Maria Rosaria Boccia.

"Proprio oggi abbiamo esaminato dettagliatamente tutte le chat del ministro e non c'è niente oltre al fatto strettamente privato, anzi privatissimo". Il telefono del ministro sarà posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'avvocato Sica ha quindi aggiunto rispetto alla condotta della Boccia:

"Dai fatti che mi sono stati esposti c'è una strana sintonia tra il fatto che non viene concessa questa nomina (alla Boccia, ndr) a cui lei aspirava e l'uscita di foto e quant'altro". Nella denuncia che verrà presentata da Sangiuliano nelle prossime ore, e che sarà trasmessa per via telematica alla magistratura - secondo quanto si è appreso - si ipotizza la contestazione nei confronti della Boccia dei reati di violazione della privacy e tentata estorsione.

CASO SANGIULIANO: LEGALE MINISTRO, CASO STUDIATO? NON ESCLUDIAMO ALCUNA IPOTESI

(LaPresse) - "Se era un piano studiato? Questo non lo sappiamo, dobbiamo verificarlo. Non escludiamo alcuna ipotesi". Così l'avvocato Silverio Sica, legale del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, in uscita dal Ministero risponde a chi gli chiede se ci sia una strategia dietro il caso che riguarda lo stesso ministro e l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia. Il ministro è preoccupato? "No, è sereno, ma dispiaciuto per la sua carriera politica", aggiunge Sica.

