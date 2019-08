"MOLTI LEGHISTI MI HANNO SCRITTO DI NON SAPERE NULLA DELLA CRISI, E' TUTTA COLPA DI SALVINI" - ALL’ASSEMBLEA DEI GRUPPI PENTASTELLATI, DI MAIO RANDELLA "IL CAPITONE": "E' DISPERATO: PARLA DI NOI PER FARE NOTIZIA. HANNO APERTO UNA CRISI IN SPIAGGIA, TRA UN MOJITO E L'ALTRO" - E PER APPARECCHIARE L'INCIUCIONE ANNUNCIA: "MAI CON RENZI E LA BOSCHI”. MA NON DICE "MAI CON IL PD": “NON APRIAMO E CHIUDIAMO A NESSUNO, ASPETTIAMO MATTARELLA..."

luigi di maio in spiaggia a palinuro 4

Crisi, Di Maio: Ascolteremo Conte e valuteremo se presentare risoluzione

(LaPresse) - Il M5S valuterà, dopo aver ascoltato domani in Senato le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, se presentare o meno una risoluzione. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camera.

virginia saba e luigi di maio passeggiano a palinuro

Di Maio: Salvini disperato, parla di noi per fare notizia

(LaPresse) - "La mozione di sfiducia della Lega al governo è ancora depositata e Salvini ha aumentato il livello di attacco nei nostri confronti. Ha bisogno di parlare di noi per fare notizia, e disperato". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camera.

Crisi, Di Maio: Molti leghisti mi dicono è colpa di Salvini

(LaPresse) - "Molti leghisti mi hanno scritto non sapevamo nulla. È colpa di Salvini e lo si vede anche da alcune interviste rilasciate da altri esponenti leghisti". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camer

LUIGI DI MAIO BY SPINOZA

Crisi, Di Maio: Si discute in Parlamento non in spiaggia

. (LaPresse) - “Non si sa cosa sia successo tra un mojito e l’altro. Hanno aperto una crisi in spiaggia, noi la stiamo portando in Parlamento perché è il luogo democratico dove dibattere". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camera.

Di Maio: Fiducia in Conte, uomo di grande rettitudine

LUIGI DI MAIO MATTEO RENZI IL DITINO BIRICHINO DI LUIGI DI MAIO BY LUGHINO

(LaPresse) - "Quello che vi chiedo di condividere oggi è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Giuseppe Conte. Giuseppe non merita di essere trattato come in questi giorni. E neanche di essere accusato di trame segrete. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camera.

MATTEO RENZI E MARIA ELENA BOSCHI

Di Maio: Faremo di tutto per evitare aumento Iva

(LaPresse) - "Non vogliamo che aumentino le tasse. Per colpa della Lega ora c’è il rischio che aumenti Iva. Faremo di tutto per evitare aumento dell’Iva alle famiglie". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camera.

LUIGI DI MAIO SI INCOLLA ALLA POLTRONA

Crisi, Di Maio: Oltre taglio eletti taglio stipendi

(LaPresse) - “Il taglio dei parlamentari deve essere un obiettivo di legislatura. Ma non dobbiamo fermarci, dobbiamo puntare a tagliare anche gli stipendi, c’è una nostra proposta”. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camera.

luigi di maio virginia saba 3

Crisi, Di Maio: Bufale Lega su governo Renzi-Boschi

(LaPresse) - "Un governo Renzi, Lotti e Boschi è frutto solo delle bufale della Lega e nemmeno gli rispondiamo. Lanciano bufale per nascondere la coltellata data al Paese”. Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camera.

Di Maio: Non derogheremo mai battaglia su ambiente

MARIA ELENA BOSCHI IN BIKINI TRA LE AMICHE

(LaPresse) - "Non derogheremo mai la nostra battaglia pet difendere l'ambiente e le future generazioni. No inceneritori, no discariche, il futuro è un'altra cosaLo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camera.

Maria Elena Boschi, bikini rosa in spiaggia a Marina di Pietrasanta

Crisi, Di Maio, non apriamo e chiudiamo a nessuno, parola a Mattarella

(LaPresse) - "Ho visto che alcuni stanno già facendo proposte a mezzo stampa su aperture ad altre forze politiche. Secondo me è profondamente sbagliato. Noi dobbiamo affidarci al Presidente della Repubblica e al percorso istituzionale che vorrà delineare". Lo avrebbe detto, secondo quanto si apprende, il vicepremier e capo politico M5S Luigi Di Maio, nel corso dell'assemblea dei gruppi pentastellati in corso alla Camera.

LUIGI DI MAIO A PORTO CERVO CON VIRGINIA SABA Maria Elena Boschi, bikini rosa in spiaggia a Marina di Pietrasanta paolo romani luigi di maio LUIGI DI MAIO E MATTEO SALVINI luigi di maio sergio costa Maria Elena Boschi, bikini rosa in spiaggia a Marina di Pietrasanta, ma non riesce a staccarsi dal telefonino! (da Oggi) 204899_0027_3660717 luigi di maio stefano buffagni riccardo fraccaro danilo toninelli barbara lezzi LUIGI DI MAIO