"MUGUGNI SU DI ME? A ME NON RISULTA" - IL CANDIDATO SINDACO DI ROMA PER IL CENTRODESTRA, ENRICO MICHETTI, IMPIEGA PIU' TEMPO A SPEGNERE IL MALCONTENTO INTORNO A LUI CHE A SPIEGARE COSA VUOLE FARE PER LA CAPITALE: "LA DOTTORESSA MATONE E' FREDDINA CON ME? LA SENTO TUTTI I GIORNI - UNA VOLTA ELETTO SINDACO NON ESISTERANNO TESSERE DI PARTITO. CONFERMARE I DIRIGENTI BRAVI DI AREA M5S O PD? SE SONO DAVVERO BRAVI, NON C'E' PROBLEMA. SCEGLIERE CALENDA COME VICESINDACO? NON PARLO DEI MIEI COLLEGHI..."