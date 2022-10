11 ott 2022 09:09

"PER IL NEGOZIATO DEVONO ESSERE I PAESI CHE LA RUSSIA SENTE VICINI O NEUTRALI A FARE PRESSIONE. QUELLO CHE CONTA PIÙ DI TUTTI È LA CINA” – L’AMBASCIATORE STEFANO STEFANINI: “È BENE CHE CI SI PARLI, MA IL G7 È MONCO, NON HA PRESA SU MOSCA” – “L’OCCIDENTE DOVREBBE CONTINUARE A DARE SEGNALI A MOSCA PERCHÉ NON PENSI DI USARE IL NUCLEARE” – “PUTIN ORA VUOLE GUADAGNARE TEMPO, E PREMERE SULL'OCCIDENTE, SPECIE SULL'EUROPA, AL FINE DI SGRETOLARNE IL SOSTEGNO ALL'UCRAINA. LE BOLLETTE SALIRANNO, AVREMO IL RAZIONAMENTO...”