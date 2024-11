IL "NEW YORK TIMES" SVENTOLA UN ALTRO SPAURACCHIO DEI DEMOCRATICI AMERICANI: CON TRUMP RISCHIANO DI COMPROMETTERSI I RAPPORTI TRA STATI UNITI E GRAN BRETAGNA? - IL PREMIER BRITANNICO, KEIR STARMER, HA PROMESSO DI “VOLTARE PAGINA” E RICOSTRUIRE I LEGAMI CON L’EUROPA. E QUESTO POTREBBE SIGNIFICARE UNA ROTTURA CON LA CASA BIANCA, CON IL RITORNO DELL’ISOLAZIONISTA TRUMP - COSA CONVIENE DAVVERO A LONDRA? TENERE SALDO IL CORDONE OMBELICALE CON WASHINGTON O AGGANCIARSI ALL'UNIONE EUROPEA?

Un'amministrazione Trump potrebbe costringere il primo ministro Keir Starmer a scegliere tra l'alleato più potente del suo Paese e il suo più grande partner commerciale.

La scorsa settimana il primo ministro britannico Keir Starmer si è unito al presidente francese Emmanuel Macron a Parigi per celebrare il Giorno dell'Armistizio (il primo leader britannico a farlo dai tempi di Winston Churchill nel 1944), gesto che ha rappresentato una dimostrazione lampante del desiderio del suo governo laburista di ristabilire le relazioni con l'Europa. Scrive il NYT.

Ma nonostante il ricco simbolismo e il calore palpabile tra due leader centristi, la visita è stata oscurata dalla vittoria di Donald J. Trump alle elezioni presidenziali americane una settimana prima.

Con la sua storia di antagonismo verso l'Unione Europea, il ritorno di Trump complica l'intenzione del signor Starmer di "voltare pagina sulla Brexit" e perseguire quella che ha definito un'"opportunità irripetibile" per ricostruire i legami con il resto dell'Europa.

Ciò che avrebbe potuto essere un esercizio di costruzione di ponti economicamente redditizio, seppur politicamente delicato, per il governo laburista britannico ora rischia di trasformarsi in una scelta binaria tra l'UE e gli Stati Uniti.

I legami commerciali più stretti tra la Gran Bretagna e l'Europa, avvertono i diplomatici e le persone nell'orbita di Trump, potrebbero avvenire a scapito delle relazioni con il presidente americano in arrivo, che è un convinto sostenitore della Brexit e ha applaudito quando il suo ultimo omologo britannico, Boris Johnson, ha rotto con l'UE.

"Se il Regno Unito riprende questi legami politici ed economici con l'UE, diventa meno probabile che Trump opti per un accordo di libero scambio con il Regno Unito", ha affermato Stephen Moore, un consigliere economico senior della campagna di Trump.

"Dovete decidere voi", ha detto in un'intervista, rivolgendosi al pubblico britannico. "Volete essere più come l'Europa o gli Stati Uniti?"

Peter Mandelson, esponente del partito laburista candidato a diventare il prossimo ambasciatore britannico a Washington, ha recentemente affermato in un podcast del Times of London che, nel rapporto a tre tra Gran Bretagna, Europa e Stati Uniti, "dobbiamo trovare il modo di avere la botte piena e la moglie ubriaca".

Un simile risultato, hanno detto gli economisti, potrebbe presentare progressi su due binari: con l'Europa, la Gran Bretagna potrebbe adottare misure più aggressive per attenuare le frizioni commerciali, come un più stretto allineamento delle regole sull'agricoltura, il collegamento dei sistemi di tassazione del carbonio e la possibilità di una maggiore mobilità transfrontaliera per i giovani. Con gli Stati Uniti, potrebbe perseguire, se non un accordo di libero scambio su vasta scala, un accordo parziale che coprirebbe aree strategicamente importanti come l'economia digitale.

Eppure, anche quando la Gran Bretagna era più in sintonia ideologica con gli Stati Uniti durante la premiership di Johnson e il primo mandato di Trump, le due parti non sono riuscite a negoziare un accordo commerciale. Questa volta, la politica commerciale di Trump sembra più focalizzata sul suo piano di imporre tariffe generalizzate fino al 20% sui partner commerciali, tra cui, potenzialmente, l'UE e la Gran Bretagna.

In tale scenario, hanno affermato i diplomatici, la migliore speranza di Starmer potrebbe essere non un accordo commerciale, ma piuttosto esenzioni mirate dai dazi doganali.

Da un lato, le tariffe di vasta portata degli Stati Uniti sull'Unione Europea "potrebbero essere un regalo involontario al Regno Unito", ha affermato Abraham L. Newman, politologo alla Georgetown University. Ciò metterebbe "molta pressione sull'UE per espandere il suo mercato", ha affermato, "e il Regno Unito è un'evidente opportunità per loro".

I dazi “li avvicinano in un modo che negli ultimi anni li ha allontanati”, ha aggiunto il professor Newman. Ma mentre la Gran Bretagna e l'Unione Europea potrebbero fare causa comune nel rispondere ai dazi americani, è altrettanto probabile che una nuova ondata di protezionismo potrebbe dividerle, hanno affermato i diplomatici, soprattutto se la Gran Bretagna cercasse di stringere un accordo con Trump che la esenterebbe da determinati dazi.

"Se il Regno Unito lo facesse da solo, ci sarebbe un prezzo da pagare", ha detto Peter Ricketts, ex consigliere per la sicurezza nazionale britannico. "Gli Stati Uniti richiederebbero concessioni, come l'accesso alla sua carne bovina geneticamente modificata, il che potrebbe creare problemi ai consumatori del Regno Unito e causerebbe problemi all'Europa".

La Gran Bretagna non sarà in grado di allentare le normative sugli scambi commerciali con gli Stati Uniti continuando a rispettare le regole dell'Unione Europea, ha affermato Mark Blyth, professore di economia internazionale alla Brown University.

"Se si segue la strada di Trump", ha affermato il professor Blyth, "non si otterrà mai l'accesso al mercato dell'UE".

Tale pressione potrebbe intensificarsi ulteriormente se Trump alimentasse nuove tensioni commerciali con la Cina. In un summit del G20 in Brasile questa settimana, Starmer ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping e ha dichiarato di volere relazioni "coerenti, durature e rispettose" tra Gran Bretagna e Cina.

Un rapporto economico più stretto con l'Unione Europea non deve necessariamente avvenire a scapito dei buoni rapporti con gli Stati Uniti, ha affermato Marley Morris, direttore associato presso l'Institute for Public Policy Research di Londra.

Se la Gran Bretagna fosse costretta a fare questa scelta, alcuni sostengono che dovrebbe schierarsi con l'Europa. Il commercio attraverso la Manica è più di due volte e mezzo maggiore di quello tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Le esportazioni britanniche verso l'UE hanno totalizzato 342 miliardi di sterline, o 433 miliardi di $ l'anno scorso, il 42% delle sue esportazioni totali. Le importazioni dall'UE hanno raggiunto 466 sterline, o 590 miliardi di $, il 52% del suo totale.

Ricostruire quei legami aiuterebbe a recuperare parte della crescita persa a causa dell'uscita della Gran Bretagna dall'UE, un groviglio di burocrazia, ritardi alle frontiere e costi aggiuntivi ora intralcia il commercio transfrontaliero. Gli esportatori britannici lamentano di dover monitorare l'uso del gas per rispettare la tassa di confine sul carbonio dell'UE. Gli esportatori di molluschi e crostacei notano che i veterinari devono certificare le spedizioni di granchi e aragoste dirette in Francia e Spagna.

Sebbene i negoziati commerciali si siano finora limitati a questioni relativamente minori, come l'accettazione degli standard europei di sicurezza veterinaria, la Camera di commercio britannica ha stilato un lungo elenco di riforme che potrebbero fare molto di più per agevolare gli scambi commerciali.

Lo scetticismo di Trump nei confronti della NATO e la crescente convinzione che l'Europa debba fare meno affidamento sugli Stati Uniti per la propria sicurezza rappresentano un ulteriore incentivo alla cooperazione. Insieme, Gran Bretagna e Francia rappresentano metà delle capacità militari europee, in un momento in cui le politiche di sicurezza ed economiche sono più strettamente interconnesse.

François Hollande, l’ex presidente francese, ha affermato di recente che Starmer “deve prendere posizione come leader europeo”.

Avvicinarsi all'Europa non sarebbe facile per il primo ministro, anche senza Trump. La stampa britannica di orientamento conservatore rimane apertamente ostile all'UE e sarà veloce a condannare il suo riavvicinamento. I politici laburisti temono che una strategia pro-Europa potrebbe danneggiare il partito con gli elettori nei cosiddetti distretti del "muro rosso", molti dei quali hanno sostenuto la Brexit ma sono tornati al Labour nelle ultime elezioni.

La Gran Bretagna è anche istintivamente riluttante a fare qualsiasi cosa che possa mettere a repentaglio la sua “relazione speciale” con gli Stati Uniti, anche se i successivi presidenti americani sono sembrati meno nostalgici al riguardo.

"Sono sicuro che per il prossimo periodo, Starmer & Co. faranno tutto il possibile per ottenere un buon affare dall'Europa, così come dagli Stati Uniti", ha affermato Peter Kellner, ex capo dell'istituto di sondaggi YouGov. "Ma penso che potrebbe arrivare un punto in cui non potranno cavalcare entrambi i cavalli e dovranno scegliere".