"NON ABBIAMO PREGIUDIZI SU DRAGHI MA L'ORIZZONTE È IL VOTO" - SALVINI APRE AL GOVERNO DI SUPERMARIO MA CON UN OCCHIO ALLE URNE: "VOTERÀ MEZZA EUROPA E LO FARANNO TANTE CITTÀ ITALIANE PER CUI LA DEMOCRAZIA NON PUÒ ESSERE SOSPESA IN QUESTI MESI. SE SI VOTA, QUESTO AVVERRÀ A GIUGNO. INUTILE, PERDERE TEMPO" - RENZI: "ORA È IL MOMENTO DEI COSTRUTTORI. BISOGNA SOSTENERE IL GOVERNO DI MARIO DRAGHI"

(ANSA) - "Si apre una nuova fase. Non abbiamo pregiudizi nei confronti di Draghi. Vogliamo parlare di taglio di tasse e apertura dei cantieri con la prospettiva del voto. Voterà mezza Europa e lo faranno tante città italiane per cui la democrazia non può essere sospesa in questi mesi. Ma non sprechiamo questi mesi". Lo ha detto Matteo Salvini a Omnibus.

"Se si vota, questo avverrà a Giugno. Inutile, dunque, perdere tempo. In queste settimane da qui ad allora - sostiene Salvini - il governo deve fare delle cose che servono all'Italia. Flat tax al 15% per famiglie e imprese, azzeramento del codice degli appalti, rottamazione delle cartelle esattoriali, la stabilizzazione dei precari della scuola e gli interventi nella sanità, dalle stabilizzazioni ai vaccini". "Parliamo di temi, non di nomi", rileva. "Siamo in queste condizioni perchè la maggioranza ha litigato per un anno e mezzo e si è sciolta come neve al sole. Siamo alla opposizione, disponibili a continuare il nostro lavoro", conclude.

(ANSA) "Ora è il momento dei costruttori. Ora tutte le persone di buona volontà devono accogliere l'appello del Presidente Mattarella e sostenere il governo di Mario Draghi. Ora è il tempo della sobrietà. Zero polemiche, Viva l'Italia". Lo afferma sui social Matteo Renzi.