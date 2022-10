25 ott 2022 14:18

"NON CAMBIEREI LA LEGGE 194 SULL'ABORTO, PERÒ LA APPLICHEREI" – LE RISPOSTE DELL’ALLORA 29ENNE GIORGIA MELONI A STEFANO CAPPELLINI ALLA VIGILIA DELLA SUA ENTRATA IN PARLAMENTO: "MUSSOLINI? UN PERSONAGGIO STORICO - UN POLITICO GAY DEVE FARE COMING OUT? A SUA DISCREZIONE – LA CONTRARIETÀ ALLA LEGALIZZAZIONE DELLE DROGHE LEGGERE (“MAI FUMATO UNO SPINELLO”) E LA DIFFERENZA TRA DESTRA E SINISTRA - VIDEO