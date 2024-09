"NON ESCLUDO CHE FARÒ UN PARTITO, MA NON OGGI" - VANNACCI, ELETTO ALL’EUROPARLAMENTO CON LA LEGA, NON ESCLUDE DI METTERSI IN PROPRIO: “CHI MI AMA, MI SEGUA” – I SUOI SOSTENITORI SPINGONO PER UNA NUOVA FORMAZIONE DI ESTREMA DESTRA E IL GENERALE GIA' MANDA MESSAGGI ALLE SVASTICHELLE TEDESCHE DI AFD: “COME SI FA A DIRE CHE È UN MOVIMENTO CHE PRENDE IL 30% È ESTREMISTA?" – "LA SOSPENSIONE DA VICECAPOGRUPPO DEI PATRIOTI? NON MI RATTRISTA..."

VANNACCI, NON ESCLUDO CHE FARÒ UN PARTITO, MA NON OGGI

ROBERTO VANNACCI MATTEO SALVINI

(ANSA) - "Il nome 'Noi con Vannacci' non l'ho scelto io, a me va benissimo. Il partito è un'altra invenzione della stampa di sinistra, non ho mai detto che farò un partito ma io non escludo mai nulla. Non sto dicendo che lo farò, io non lo escludo, perché nel novero di quello che può succedere nel futuro non vedo perché debba escludere un'opportunità. Ma oggi non è questo il discorso,".

Lo ha detto l'europarlamentare eletto con la Lega Roberto Vannacci al margine della festa di 'Noi con Vannacci' a Viterbo. "Io oggi - ha aggiunto Vannacci - sono nella Lega. Chi si conglomera attorno a me è perché condivide quello che dico e quindi condivide il fatto che io stia nella Lega".

salvini vannacci

VANNACCI,OGGI PARTE SERIE DI RIUNIONI INTORNO A CIÒ CHE PROPONGO

(ANSA) - "Da oggi parte probabilmente una serie di altre riunioni di tutti quelli che si conglomerano attorno a quello che io diffondo, propongo e scrivo". Lo ha detto l'europarlamentare eletto con la Lega Roberto Vannacci al margine della festa di 'Noi con Vannacci' a Viterbo.

SOSTENITORI DI VANNACCI DICONO 'SÌ' AL NUOVO PARTITO

(ANSA) - Un sonoro "sì!" e tanti applausi dai sostenitori di Roberto Vannacci nella platea dell'hotel Salus Terme di Viterbo, quando la giornalista sul palco chiede se siano pronti a seguire il generale in un nuovo partito. In platea circa 300 simpatizzanti, chiamati a raccolta per la prima festa dell'associazione 'Noi con Vannacci'. Sul palco, l'eurodeputato della Lega interviene sull'argomento.

matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

"Non siamo qui per fare un partito, - dice - ma per fare una bellissima riunione, di gente che si associa, che mostra empatia con quello che stiamo facendo in ambito europeo e nazionale e che io porterò avanti a tutti i costi". "La mia idea di fare politica - prosegue - è quella di essere coerente con le idee espresse, non mi interessano i poltronifici. Io sono aderente con quello che ho detto e voglio cercare di perseguirlo con tutte le forze.

Questi principi sono condivisi con la Lega che li ha riconosciuti. Non mi piegherò di fronte a nessuno. Mi considero un patriota. Nella questione del partito ci spera la stampa, così sperano si crei una breccia tra me e Salvini". "Andiamo avanti così, - ha detto in conclusione del suo intervento - prometto che sarò fedele ai principi e ai valori che ho espresso. Chi mi ama mi segua".

VANNACCI, NON C'È NIENTE DI ESTREMISTA IN ME NÉ IN AFD

roberto vannacci matteo salvini comizio a piazza santi apostoli roma

(ANSA) - "Non c'è niente di estremista di ciò che vi ho detto fino ad oggi. Afd ha preso oltre il 31% nelle scorse elezioni in Germania. Come si fa a dire che è un movimento che prende il 30% è estremista? Non è una contraddizione in termini? Questi con il 30% occupano un terzo del parlamento, non siedono agli estremi.

È estremista volere più sicurezza per i cittadini? È estremista dire che l'identità dei popoli esiste e va rispettata? È estremista dire che la sovranità è una delle cose più importanti in una nazione? Perché dobbiamo abdicare a organismi sovranazionali?". Lo ha detto l'europarlamentare eletto con la Lega Roberto Vannacci alla festa di 'Noi con Vannacci' a Viterbo.

salvini e il generale vannacci al comizio di chiusura della campagna elettorale per le europee

VANNACCI, SOSPENSIONE DA VICECAPOGRUPPO AL PE NON MI RATTRISTA

(ANSA) - "Questa notizia interessa solo alla stampa italiana. Me l'hanno detto i giornalisti che non c'è più il mio ruolo sul sito. È una cosa che non mi rattrista né mi rammarica". Lo ha detto l'europarlamentare eletto con la Lega Roberto Vannacci alla festa di 'Noi con Vannacci' a Viterbo rispondendo sulla sua sospensione da vicecapogruppo dei Patrioti al Parlamento europeo. "Mi hanno eletto loro, ha aggiunto - mi vogliono sospendere? E mi sospendano. La mia vita non cambia, continuerò a fare il mio lavoro. M'hanno bocciato, e vabbè.

VANNACCI, GOVERNO DURERÀ FINO A FINE LEGISLATURA, ROSICATE PURE

IL GENERALE WANNA - MEME BY MACONDO

(ANSA) - "Il governo sta bene e durerà fine alla fine della legislatura. Rosicate pure. Discutere in compagini che hanno obiettivi comuni è il sale della democrazia". Lo ha detto l'europarlamentare eletto con la Lega Roberto Vannacci alla festa di 'Noi con Vannacci' a Viterbo.

NOI CON VANNACCI IN FESTA,NON SI ESCLUDE NUOVO SOGGETTO POLITICO

(ANSA) - La Festa dell'associazione 'Noi con Vannacci' entra nel vivo all'hotel Salis Terme di Viterbo. Ad assistere all'intervento iniziale dell'ex senatore Umberto Fusco, animatore della kermesse, circa cento persone. La speranza degli organizzatori è che i sostenitori in platea possano essere molti di più, quando a intervenire sarà l'eurodeputato Roberto Vannacci, atteso poco dopo le 19.

matteo salvini roberto vannacci 6presentazione del libro controvento

Il programma della manifestazione ha subito nelle ultime ore un cambio di location a causa del maltempo: non più il grande prato del centro sportivo Bullicame, in grado di accogliere migliaia di persone, ma l'auditorium dell'albergo con circa 300 posti a sedere. In attesa del generale, sono ore di incontri e scambi informali tra i suoi sostenitori. In tarda mattinata il faccia a faccia tra gli ex parlamentari leghisti, sostenitori dell'associazione 'Noi con Vannacci'. Ci sono Edouard Ballaman, Giuseppe Bellachioma e Vito Comencini.

FABIO FILOMENI

"Abbiamo dato il via a una grande chat - dice Comencini parlando con i cronisti - ma siamo ancora a una fase embrionale. Dobbiamo rompere il ghiaccio". A chi gli chiede se il progetto sia quello di un nuovo partito guidato dal generale, lui non nega e aggiunge: "è sempre più difficile che Vannacci possa rimanere nel sentiero stretto della Lega". Anche se Fusco, arrivando, non si sbottona: "è ancora presto per parlare di prospettive, questa di oggi non è una festa di partito ma la festa per una persona". Tra i primi ad arrivare, anche i fondatori dell'associazione 'Il mondo al contrario'.

"Siamo al livello embrionale di un movimento culturale", dice il colonnello Fabio Filomeni. Sollecitato dai cronisti, difende il "valore del cameratismo", rifiuta di definirsi antifascista e aggiunge: "ci rifacciamo ai 12 capitoli del libro di Vannacci". Invitato a rispondere sulla nascita di un nuovo partito, risponde: "il nostro progetto è ambizioso, dal primo gennaio diventiamo associazione politica, ma il nome non l'abbiamo ancora deciso".

ROBERTO VANNACCI - FABIO FILOMENI

"Ci stiamo trasformando in realtà politica", fa eco Bruno Spatara. Nel primo pomeriggio, il vertice de 'Il mondo al contrario' incontra il leader del Movimento Indipendenza Gianni Alemanno in un 'summit' ai tavolini dell'albergo. Al termine della riunione, lui commenta: "Vannacci sta riempendo un vuoto nel centrodestra, ma nessuno vuole tirargli la giacca; non c'è per forza una progettualità nella nostra presenza, seguiamo con interesse". Tra i presenti, anche il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini.

ROBERTO VANNACCI - FABIO FILOMENI