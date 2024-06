"NON POSSIAMO ANDARE AVANTI CON UN'EUROPA CON IL DIRITTO DI VETO. NON ESISTE NEANCHE NELL'AMMINISTRAZIONE DEI CONDOMINI” - ROMANO PRODI FA LE CARTE ALL’UE: “PENSO CHE PRIMA O POI LA SPINTA SARÀ INARRESTABILE E SI FARÀ L'EUROPA A DUE VELOCITÀ - VON DER LEYEN OGGI HA PIÙ PROBABILITÀ DI RICONFERMA MA SE CI SARÀ UNA IMPASSE FORTE ALLORA DRAGHI PUÒ USCIRE PER LA COMMISSIONE UE - MACRON E LE ELEZIONI IN FRANCIA? QUELLO CHE HA FATTO È SBAGLIATO - SI PROMETTE INGRESSO UCRAINA IN UE MA NESSUNO DICE COME - MELONI? HA LA DOPPIA POSSIBILITÀ DI ESSERE CON LA DESTRA DURA O STARE CON LA VON DER LEYEN. PERÒ URSULA NON LE HA DATO IL BACIO SULLA FRONTE COME HA FATTO BIDEN…”

ROMANO PRODI - MARIO DRAGHI

PRODI, MACRON FATTO COSA SBAGLIATA, NON VEDO GRANDE STRATEGIA

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 12 GIU - "Quando si assiste a delle mosse impreviste e difficile spiegarle. In Francia i risultati sono cattivi ma non si discostano dalle previsioni" e nella mossa di Macron "una grande strategia geniale non la vedo" e "a mio giudizio quello che ha fatto Macron è sbagliato". Lo ha detto il professor Romano Prodi parlando ad un incontro sul voto europeo organizzato a Fiesole (Firenze) dall'associazione Fiesole Democratica.

romano prodi fotografato da ada masella

PRODI, VON DER LEYEN OGGI HA PIÙ PROBABILITÀ DI RICONFERMA

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 12 GIU - "Vedo le probabilità" riconferma di "von der Leyen molto più alte oggi di una settimana fa. Tedeschi e Popolari difficilmente non presenteranno von der Leyen per la seconda volta, almeno che il voto segreto non sia il luogo della vendetta". Lo ha detto il professor Romano Prodi parlando ad un incontro sul voto europeo organizzato a Fiesole (Firenze). "Anche Metsola sarà confermata, e successivamente verrà un socialista. Penso che avvenga questo - ha aggiunto -. Il problema serio è se francesi e tedeschi non vanno d'accordo sugli aspetti più importanti, allora diventa difficile".

ursula von der leyen giorgia meloni

PRODI, DRAGHI HA CHANCE UE SOLO SE FORTE IMPASSE PARTITI

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 12 GIU - "Se ci sarà una impasse forte allora Draghi può uscire" per la Commissione Ue "ma non credo che i partiti deleghino qualcuno che è fuori dal loro gioco. Se ci fosse una forte impasse allora la personalità di Draghi salta fuori ma solo in un secondo tempo". Lo ha detto il professor Romano Prodi parlando ad un incontro sul voto europeo organizzato a Fiesole (Firenze).

PRODI, SUPERARE IL DIRITTO DI VETO, MI PREOCCUPA UN'EUROPA FERMA

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - "Non possiamo andare avanti con un'Europa con il diritto di veto. Non esiste neanche nell'amministrazione dei condomini. Penso che prima o poi la spinta sarà inarrestabile e si farà l'Europa a due velocità. Chi ci sta sta e poi gli altri arrivano, nessuno vuole stare fuori. Quello che mi preoccupa è un'Europa ferma. I ragazzi non vanno a votare per dei compromessi, vanno a votare per degli obiettivi". Lo ha detto il professor Romano Prodi parlando ad un incontro sul voto europeo organizzato a Fiesole (Firenze).

draghi von der leyen

PRODI, SI PROMETTE INGRESSO UCRAINA IN UE MA NESSUNO DICE COME

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - "Dopo la Brexit nessuno più si azzarda ad uscire dall'Europa, neanche l'Ungheria. Abbiamo la sicurezza che tanti vogliono entrare e nessuno vuole uscire, e si presenta la necessità di cambiare. Anche sulla questione dei confini dell'Europa, non possiamo andare avanti così ma è una questione che i partiti non vogliono affrontare. Si promette all'Ucraina l'ingresso in Europa ma nessuno affronta come si fa". Lo ha detto il professor Romano Prodi parlando ad un incontro sul voto europeo organizzato a Fiesole (Firenze).

PRODI, UE DISUNITA, IMPRESE CINA E USA CI PRENDONO PER IL COLLO

URSULA VON DER LEYEN - GIORGIA MELONI - OLAF SCHOLZ

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - "Le grandi imprese cinesi e americane ci stanno prendendo per il collo. Non mi intendo di Ia ma tutti mi dicono che accentra il potere e se non siamo uniti dove andiamo?

Gli altri fanno Tik Tok e noi a pagare solo per avere i servizi. L'Ue ha fatto cose importanti, ha messo delle regole per l'Ia ma se non siamo uniti noi scriviamo il menu e poi Cina e Usa si siedono a mangiare". Lo ha detto il professor Romano Prodi parlando ad un incontro sul voto europeo organizzato a Fiesole (Firenze).

UE: PRODI, MELONI AMBIDESTRA, HA DOPPIA POSSIBILITÀ

(ANSA) - FIRENZE, 12 GIU - "Meloni è solidamente di destra ma è ambidestra. Per alcuni mesi ha flirtato con von der Leyen, poi quando ha visto la situazione un po' così si è rispostata da Vox. E' una posizione interessante per il futuro per determinare" il nuovo assetto europeo "bisogna vedere. Se manca un po' di maggioranza a von der Leyen gliela danno i Verdi? Giela da Meloni?

marine le pen emmanuel macron

Vediamo come si orienteranno. Su questo non so dare una previsione. Certamente la Meloni ha la doppia possibilità di essere con la destra dura o applicare l'intervallo di tre mesi con la von der Leyen. Però la von der Leyen non le ha dato il bacio sulla fronte come ha fatto Biden". Lo ha detto il professor Romano Prodi parlando ad un incontro sul voto europeo organizzato a Fiesole (Firenze).