22 mar 2022 16:38

"NOVE ANNI. COME DICONO I PERSONAGGI DELLA MIA SERIE TV PREFERITA THE WIRE: 'FAI SOLO DUE GIORNI, IL GIORNO IN CUI ENTRI E QUELLO IN CUI ESCI" - ALEXEI NAVALNY COMMENTA COSÌ LA CONDANNA PER "FRODE E INSULTI A UN GIUDICE". L'ACCUSA AVEVA CHIESTO 13 ANNI, LA DIFESA HA INSISTITO INUTILMENTE SULL'ASSOLUZIONE, SOTTOLINEANDO L'ASSENZA DI REATO NELLE AZIONI DEL LEADER DELL'OPPOSIZIONE RUSSA - MA PUTIN, NONOSTANTE SIA IMPEGNATO NELLA GUERRA, HA VOLUTO SISTEMARE PER UN PO' IL SUO NEMICO INTERNO… - VIDEO