NON CERTO VELOCE COME UN GRILLO, BEPPONE SI È RISVEGLIATO DAL LETARGO E PARLA PER LA PRIMA VOLTA DALL'ESPLOSIONE DELLA PANDEMIA: ''BISOGNA RILANCIARE IL REDDITO DI BASE UNIVERSALE E INCONDIZIONATO, A POVERI E RICCHI. ALCUNI SETTORI NON TORNERANNO MAI COME PRIMA. E’ ARRIVATO IL MOMENTO DI METTERE L’UOMO AL CENTRO E NON PIÙ IL MERCATO DEL LAVORO. DOVE PRENDERE QUESTI SOLDI? CON LE TASSE SU...'' - RENZI: ''GRILLO PREDICA DISOCCUPAZIONE E ASSISTENZIALISMO. UN DISASTRO!''