25 gen 2022 08:27

"IL PARLAMENTO PROPENDERÀ PER CASINI, A MENO DI UNA BORDATA DEI MERCATI" - LA PROFEZIA DI CLEMENTE MASTELLA: "NELLA PRIMA REPUBBLICA L'ELEZIONE ERA UN PO' "CARSICA", NON È CHE UNO SI PRESENTAVA E CHIEDEVA DI ESSERE VOTATO. IN OGNI CASO NON SO SE QUESTA ENTRATA IN CAMPO DI DRAGHI SIA LA MOSSA CHE RISOLVE LA PARTITA O SE MAGARI E TROPPO TARDI - SECONDO ME DRAGHI PUÒ CONTINUARE A FARE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E APPENA SI LIBERA UN POSTO ESSERE NOMINATO SENATORE A VITA, COME FECE NAPOLITANO CON MONTI"