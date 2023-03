"IL PD? SENTO UN PO’ DI ANSIA DA PRESTAZIONE" – ELLY SCHLEIN IN TV DA CATTELAN: “SONO FAVOREVOLE ALLA LEGALIZZAZIONE DELLA CANNABIS. E’ UN MODO PER CONTRASTARE LE MAFIE E IL CRIMINE ORGANIZZATO" – POI PARLA DEL “CLIMA CAMBIATO” NEL PD (“VENIVAMO DA UN PERIODO MOLTO DIFFICILE DOPO ALCUNE SCONFITTE PESANTI"), DI QUANDO GIOCAVA A CALCIO. E AL PIANOFORTE SUONA "IMAGINE" DI JOHN LENNON...

Da repubblica.it

ELLY SCHLEIN nazionale parlamentari femminile

"Sono favorevole" alla legalizzazione della cannabis. "Penso che sarebbe un buon modo di contrastare le mafie e la criminalità organizzata". A dirlo è Elly Schlein durante la registrazione della trasmissione Stasera c'è Cattelan, in onda stasera su Rai2.

Dove la cannabis è stata legalizzata, ha osservato la segretaria del Pd, "come negli Stati Uniti e non solo, si dimostra che c'è un uso più consapevole, che non è un incentivo all'utilizzo soprattutto per la fascia preadolescenziale ed è sicuramente un modo per scalfire il crimine organizzato che gestisce il traffico di cannabis. Quindi secondo me bisogna andare su questa strada''.

Schlein, il Pd e l'ansia da prestazione

Parlando del suo nuovo incarico alla guida del Partito democratico, Schlein ha raccontato di avere "ansia da prestazione" per il ruolo che ricopre. "Sapevamo quello che ci aspettava, una strada in salita e abbiamo messo le scarpe comode apposta", ha ironizzato. "Sentiamo una grande responsabilità di costruire l'alternativa a chi governa dopo anni di disillusione verso la sinistra e verso il Pd - ha proseguito - La sento tutta un po' d'ansia da prestazione, ma questo ci motiva ogni giorno a cercare di rimanere con i piedi ben saldi per terra e provare a migliorare ogni giorno".

Poi ha aggiunto: "Il clima è molto cambiato, si è risvegliata la speranza". Per questo, ha concluso Schlein, "sto bene, è un periodo molto bello, intenso, sicuramente non ci siamo ancora fermati dalla notte delle primarie. C'è stata una partecipazione straordinaria - ha ricordato parlando dei gazebo e della sfida con Stefano Bonaccini - con oltre un milione di persone e non era scontato, venivamo da un periodo molto difficile dopo alcune sconfitte pesanti e si è risvegliata una speranza".

Infine, Schlein si è seduta al pianoforte e ha suonato Imagine di John Lennon, cantata da Cattelan. La segretaria ha raccontato di aver sentito la canzone "in piazza, a Milano", alla manifestazione in occasione della giornata in memoria delle vittime di mafia.

