"PESCE FRESCO, OTTIMI PREZZI" - GIORGIA MELONI RISPONDE AI GRILLINI CHE L'HANNO DEFINITA "PESCIAROLA" CON UN VIDEO STRACULT CON CUI INFILZA IL MERCATO DI SENATORI DEL GOVERNO: "MI DEFINISCONO “PESCIAROLA”? DIMOSTRANO DI SCHIFARE LA GENTE COMUNE. INVECE, A ME, CHE SONO UNA PERSONA DI POPOLO, LA COSA NON DÀ FASTIDIO. C'È GENTE CHE FA UN LAVORO NOBILE COME VENDERE IL PESCE E C'È GENTE CHE FA UN LAVORO IGNOBILE COME COMPRARE LE PERSONE IN PARLAMENTO" - VIDEO

GIORGIA MELONI E IL VIDEO CON IL PESCE Dagonews Giorgia Meloni finisce nel mirino del grillini che, a partire da Andrea Scanzi, la definiscono “pesciarola” dopo il suo intervento alla Camera dei Deputati in occasione del voto di fiducia al governo Conte. La Meloni risponde con un video-stracult su facebook che spopola sui social, superando i 70mila like e facendo (per ora) oltre un milione e mezzo di visualizzazioni. GIORGIA MELONI E IL VIDEO CON IL PESCE La "Ducetta", con un cartone di pesce, infilza Pd e Cinquestelle: “Pesce fresco! Pesce fresco! Avvicinatevi, ottimi prezzi! La sinistra e i 5Stelle mi definiscono “pesciarola”? Dimostrando ancora una volta quanto siano distanti dalla gente comune, quanto la schifino. Invece, a me, che sono una persona di popolo, la cosa non dà affatto fastidio. C'è gente che fa un lavoro nobile come vendere il pesce e c'è gente che fa un lavoro ignobile come comprare le persone in Parlamento. Potete dire che io faccio parte della prima categoria ma sicuramente voi fate parte della seconda". GIORGIA MELONI E IL VIDEO CON IL PESCE Ma come? Proprio il M5S, che ha fatto dell'interclassismo la sua bandierina, con il fu bibitaro Di Maio e gli sfoghi coatti di Paola Taverna, ora si fa venire la puzza sotto al naso e bolla gli avversari come "pesciaroli"? Chissà perché Andrea Scanzi ha ripubblicato il video della Meloni solo dopo averlo "ripulito" dagli attacchi al Movimento... GIORGIA MELONI E IL VIDEO CON IL PESCE