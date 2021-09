Filiberto Mayda per "la Stampa"

giancarlo gabba

Traditi dalla chat. E anche da Facebook. Non c'è pace a Voghera, il centro in provincia di Pavia segnato la sera del 20 luglio scorso dall'uccisione di Youns El Boussettaoui, 39enne marocchino, per mano di Massimo Adriatici, all'epoca dei fatti assessore municipale alla Sicurezza. Un'altra sassata è arrivata ieri per la sindaca Paola Garlaschelli e la sua amministrazione, colpendo la giunta che si regge sulla maggioranza composta da Lega, Forza Italia e FdI: sulla pagina Facebook "Politica è partecipazione", gestita da Gianpiero Santamaria, compare uno screenshot con dei messaggi della chat riservata della giunta, quella a cui partecipano in teoria solo gli assessori.

Discutendo di un negozio che serve gli stranieri, e dei problemi veri o presunti che sta creando, l'assessore ai Lavori pubblici, Giancarlo Gabba, della Lega, commenta in questa chat: «Finché non si comincerà a sparare, sarà sempre peggio».

Una frase detta una quindicina di giorni prima della morte di Youns El Boussettaoui, il giovane marocchino che sarà ucciso in piazza Meardi, pochi passi dal centro cittadino, da un colpo di pistola sparato dall'assessore leghista Massimo Adriatici. La frase di Gabba nella chat è la risposta al commento di Simona Virgilio, Forza Italia, anche lei assessore: «Davanti all'Africa Market mega assembramento di tantissimi individui con bottiglie in mano, non si riesce neanche a passare».

giancarlo gabba screenshot

In quel momento in chat, sempre secondo quello screenshot, c'è anche la sindaca Paola Garlaschelli che non commenta le frasi, ma chiede - in riferimento a quel problema - «se abbiamo qualcuno di turno. In polizia locale?». Ma questo screenshot è davvero della giunta? Nessuno ha risposto alle telefonate, ieri sera, ma la sindaca era informata della sua pubblicazione e pare stia cercando di ricostruire con precisione la chat. Intanto, Santamaria ha preferito eliminare post e screenshot dalla sua pagina Facebook. «Ho ricevuto quell'immagine della chat da un anonimo via Messenger e ho ritenuto pubblicarla. Prima di farlo, naturalmente, mi sono consultato con un avvocato per evitare di commettere un reato. Chi può avermelo mandato? Ah, questo non lo so, sa, io parlo con tutti, anche con molti assessori».

voghera il video della lite ttra massimo adriatici e youns el boussetaoui

Poi, però, lo screenshot scompare. «E' vero, ma ho ricevuto almeno venticinque telefonate, molte persone erano indispettite dal fatto che l'avessi pubblicato, così l'ho tolto. Se alcune telefonate sono state minacciose? Sì, alcune lo sono state». Si potrebbe dunque parlare di un giallo sulla diffusione dello screenshot. Abbiamo provato a chiedere all'ormai ex assessora Francesca Miracca, appena mandata via dalla sindaca Garlaschelli, se per caso fosse coinvolta in questa vicenda: «Non sono stata io a mettere in circolazione quello screenshot», è stata la sua risposta. Resta, a questo punto, mistero a parte, il problema politico, l'ennesimo, per l'amministrazione municipale della città in provincia di Pavia. La frase di Gabba - ovviamente senza alcun collegamento con quanto avverrà poi il 20 luglio in piazza Meardi (la chat sarebbe del 26 giugno) - riporta comunque un commento pesante dell'assessore, per quando avvenuto in una conversazione privata, in un gruppo WhatsApp riservato. Ma l'anonimo diffusore di screenshot, quante "imbarazzanti" conversazioni potrebbe ancora diffondere?

