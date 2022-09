29 set 2022 12:32

"LA RATIFICA DEL MES? SIAMO PIENAMENTE FIDUCIOSI SUL FATTO CHE L'ITALIA RISPETTERÀ I SUOI IMPEGNI" - LO HANNO SOTTOLINEATO FONTI EUROPEE RISPONDENDO AD UNA DOMANDA SULL'ATTESA RATIFICA DEL MES DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO - IN BALLO ANCHE LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA': I DUE CANDIDATI IN LIZZA, PIERRE GRAMEGNA E JOAO LEAO, SI SONO RITIRATI PERCHÉ ENTRAMBI NON AVREBBERO AVUTO IL QUORUM RICHIESTO DELL'80%...