"L’AVESSE FATTO VIRGINIA RAGGI L’AVREBBERO GIÀ INSEGUITA CON LA RONCOLA" – PIROSO ATTACCA GUALTIERI, OSPITE DI FIORELLO A "VIVA RAI2": “È PIACEVOLE SCOPRIRE CHE CON TUTTI I 'RAZZI' CHE ABBIAMO A ROMA IL SINDACO GUALTIERI TROVA SEMPRE IL TEMPO DI UNA SCHITARRATA: IERI CON VASCO ROSSI, OGGI CON FIORELLO. PROVO UN VAGO QUANTO MALCELATO IMBARAZZO” – ALDO GRASSO IN DELIQUIO: “QUELLO DI FIORELLO E’ UN SOFFIO DI BUONUMORE LUNGO 45 MINUTI. LO SHOWMAN È UN SABOTATORE CELESTE DEI NOSTRI POVERI CONVINCIMENTI…” (MEJO DI ADANI CON MESSI)

È piacevole scoprire che con tutti i razzi che abbiamo a #Roma il sindaco #gualtieri trova sempre il tempo di una schitarrata: ieri con #VascoRossi,oggi con #Fiorello Provo un vago quanto malcelato imbarazzo (L’avesse fatto #virginiaraggi l’avrebbero già inseguita con la roncola) pic.twitter.com/FEFWYmnipd — Antonello Piroso (@Apndp) December 6, 2022

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Dal dehors di via Asiago è andato in onda non un programma, non un morning show, non una strampalata rassegna stampa. No, è andato in onda un soffio di buonumore lungo 45 minuti, la cosa di cui più abbiamo bisogno in questo momento. Accompagnato da Fabrizio Biggio, («l'altro dei Soliti Idioti e tu sai che dai Soliti Idioti al solito cretino è un attimo») e da Mauro Casciari, «detto Bellosguardo», Rosario Fiorello ci accompagnerà ogni mattina, dalle 7.15 alle 8 su Rai2.

Potremmo segnalare la presenza di Amadeus, venuto a sostenere l'esordio dell'amico e ad annunciare che la «belva» Francesca Fagnani sarà l'altra co-conduttrice di Sanremo; potremmo segnalare l'inchiestina milanese di Gabriele Vagnato, tiktoker da 3,5 milioni di follower, su quanti guardano Rai2 (nessuno); potremmo citare la festante presenza della giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith (a riprova che di quel programma è l'unica presenza simpatica), ma non è molto importante la cronaca. Basta andare su Rai Play e abbandonarsi al flusso.

Ancora una volta, quello che davvero conta è l'atmosfera che Fiorello sa creare, la curiosità che appaga senza aver avuto bisogno di destarla, quel senso di vagabonda felicità che ti assale per la durata di Viva Rai2! : la felicità è fatta di attimi, essa transita, non la si possiede, al massimo la si coglie. Come ben sappiamo, in ciò che vediamo mettiamo il nostro proprio pensiero, per cui in verità non ci sarebbe bisogno di rifuggire da alcun programma: il nostro io cerca sempre di normalizzare l'insolito.

Con Fiorello è diverso perché è un sabotatore celeste dei nostri poveri convincimenti, è un'ilarità che ti scuote sin dalle prime battute, è il momento in cui la vista si annebbia un po' come succede nei desideri. Per questo, conviene lasciarsi andare, anche quando dall'«agenda Giorgia» spunta l'idea di «partecipare alle primarie del Pd».

