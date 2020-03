"SALVINI, HA GLI OCCHI LUCIDI?". A 'DRITTO E ROVESCIO' GELO IN STUDIO DOPO LA STRANA DOMANDA DI DEL DEBBIO – SU TWITTER MOLTI UTENTI AVEVANO NOTATO COME IL ‘CAPITONE’ AVESSE GLI OCCHI DI UNO CHE HA LA FEBBRE, E SUBITO SI SONO SCATENATI I SOSPETTI (UN AGENTE DELLA SCORTA E' RISULTATO POSITIVO) – LA REPLICA DI SALVINI CON TANTO DI CORNA: VIDEO

"Sono arrivati tanti messaggi sul fatto che abbia un po' gli occhi lucidi...."

"No, tranquilli, sono solo un po' stanco!"

Botta e risposta tra Del Debbio e @matteosalvinimi, nato dalle segnalazioni dei telespettatori!

Matteo Salvini è stato tra i pochi ospiti che hanno raggiunto lo studio di Dritto e Rovescio per la puntata andata in onda su Rete 4 giovedì 12 marzo. Il tema era, neanche a dirlo, l’emergenza coronavirus. Ad un certo punto però, il conduttore Paolo Del Debbio ha fatto una domanda che ha spiazzato il leader della Lega.

Avvicinandosi, gli ha chiesto: “Sono arrivati tanti messaggi sul fatto che abbia un po’ gli occhi lucidi…“. Effettivamente in moltissimi, commentando la puntata su Twitter, avevano notato come Salvini avesse gli occhi un po’ lucidi, come quando si ha la febbre, e in un momento come questo, subito si sono scatenati i sospetti su un suo possibile contagio. Colto di sorpresa, il leader leghista ha spiegato: “No nono, tranquilli, sono solo un po’ stanco”, e intanto faceva le corna.

