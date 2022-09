PUTIN RISCHIA DI RESTARE SENZA SOLDATI - I FLUSSI DI CITTADINI RUSSI IN GEORGIA SONO RADDOPPIATI A 10MILA AL GIORNO E L'ESERCITO RUSSO PIAZZA UN CHECKPOINT MILITARE PER BLOCCARE I DISERTORI CHE SCAPPANO - AL CONFINE FINLANDESE IL TRAFFICO SI È RIDOTTO MA CI SONO FILE DI MACCHINE LUNGHE 16KM - GLI UOMINI RUSSI FANNO DI TUTTO PER SCAPPARE DALLA FOLLIA DEL CREMLINO CHE LI VORREBBE VEDERE IN MIMETICA AL FRONTE - VIDEO