14 dic 2021 18:17

"SE SALISSE AL QUIRINALE PRESIEDEREBBE IL CSM. BASTA QUESTO A RENDERE ASSURDO E OFFENSIVO, OGNI APPOGGIO ALLA CANDIDATURA DI BERLUSCONI AL QUIRINALE" - MICHELE SERRA: "SENTIRE APPLICARE L'ETICHETTA DI 'PATRIOTA' A BERLUSCONI, IN COSTANTE CONFLITTO CON LE LEGGI ITALIANE, CON LA SUA APPICCICOSA STORIA D'AFFARI E DI RAPPORTI CON FIGURI MAFIOSI, E LA SUA INEGUAGLIATA CAPACITÀ DI SPACCARE IL PAESE IN DUE METÀ INCONCILIABILI È VERAMENTE TROPPO. VOLEVA NOMINARE PREVITI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, STOPPATO IN EXTREMIS DA QUEL GALANTUOMO DI SCALFARO (LUI SÌ, UN PATRIOTA)…"