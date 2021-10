"SERVE LA LINEA DURA CONTRO UN'ESIGUA MINORANZA DI PROFESSIONISTI DEL CAOS" - L'EX SINDACO DI TRIESTE, RICCARDO ILLY, INVOCA IL PUGNO DI FERRO PER IL BLOCCO DEI PORTI: "LO STATO NON PUÒ PERMETTERE L'INTERRUZIONE VIOLENTA DI UN PUBBLICO SERVIZIO SENZA REAGIRE" - "C'E' UNA CRESCENTE SENSAZIONE DI IMPUNITÀ DI UN RIBELLISMO VIOLENTO CHE USA IL VACCINO QUALE FOGLIA DI FICO PER INCONFESSATI OBBIETTIVI DI DESTABILIZZAZIONE POLITICA - GLI IRRIDUCIBILI DELLA PROTESTA STANNO SPUTANDO NEL PIATTO DOVE MANGIANO…"

Estratto dell'articolo di Giampaolo Visetti per "la Repubblica"

«[…] Se i ribelli al Green Pass bloccassero i varchi del porto di Trieste, mi auguro un intervento immediato e deciso delle forze dell'ordine per ristabilire la legalità. Lo Stato non può permettere l'interruzione violenta di un pubblico servizio senza reagire. Il rischio oggi è lasciar scivolare il Paese in anarchia e ricatti estremisti».

Riccardo Illy, già sindaco e presidente della Regione […] «[…] un blocco ad oltranza cadrebbe come un macigno sulla ripresa interna e internazionale[…]».

Come si può evitare il conflitto estremo tra salute e lavoro?

«[…] Lo scontro si evita con la linea dura contro un'esigua minoranza di professionisti del caos e di estremisti infiltrati da forze che si ispirano al fascismo».

[…] «Trieste è da sempre una città di grandi viaggiatori. A migliaia ogni anno vanno in altri continenti, a partire da Asia e Africa, che impongono agli stranieri una lunga serie di vaccini. Non mi risulta che nessuno abbia mai rinunciato a spostarsi per paura di un siero. Se il rifiuto esplode oggi, quando in gioco ci sono vita e lavoro, significa che il problema non è il Green Pass».

Quale pensa che invece sia?

«La crescente sensazione di impunità di un ribellismo violento che usa il vaccino quale foglia di fico per inconfessati obbiettivi di destabilizzazione politica. […]».

Perché Trieste conta una percentuale tanto bassa di certificazioni e oltre 15 mila persone in piazza contro l'obbligo?

«Siamo una città di giovani pensionati. Tanta gente non lavora più, ma non è vecchia al punto da sentirsi minacciata dal Covid. Abbiamo un mare di persone che non hanno nulla da fare e che vivono aggrappati alle fake news: se c'è una manifestazione ci vanno per ingannare la noia e fare casino».

Crede che i ribelli riusciranno a bloccare il porto a lungo?

«[…] gli irriducibili, sputando nel piatto dove mangiano, dovranno rivelare gli obbiettivi finora taciuti. Non credo che la base li condivida più».

[…] Cosa teme di più oggi?

«Che la protesta anti Green Pass lanciata dai portuali triestini degeneri in una più vasta guerriglia anti-sistema di frange estremiste […]».

