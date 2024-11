"SIGNORA MORACE, FORSE ME LO SONO PERSO, MA COME È POSSIBILE NASCERE DA DUE MADRI?" - SCAZZO TRA PAOLO INSELVINI, EURODEPUTATO DI FRATELLI D’ITALIA, E LA GRILLINA CAROLINA MORACE, SPOSATA CON UNA DONNA - L’EURODEPUTATA, CHE DIFENDE LA GESTAZIONE PER ALTRI, RISPONDE: "LA MIA ATTUALE MOGLIE HA UNA FIGLIA TREDICENNE AVUTA CON UN’ALTRA DONNA. SIAMO NEL 2024: SO CHE PER TE È MOLTO DIFFICILE CAPIRLO MA QUANDO CI SI AMA LA FILIAZIONE È NORMALE..."

Estratto dell’articolo di C.T. per "La Repubblica"

PAOLO INSELVINI

«Signora Morace, forse me lo sono perso, ma come è possibile nascere da due madri?». Paolo Inselvini, eurodeputato di Fratelli d’Italia chiede la parola in aula a Strasburgo per rivolgere questa domanda alla collega dei Cinquestelle, Carolina Morace, l’ex campionessa di calcio.

[…] L’ex calciatrice ascolta la domanda polemica e senza scomporsi risponde: «È semplice, la mia attuale moglie ha una figlia tredicenne, normalissima, avuta con un’altra donna. Siamo nel 2024: so che per te è molto difficile capirlo ma quando ci si ama la filiazione è normale». Applausi in aula. Il battibecco era nato in seguito all’intervento della stessa Morace che aveva difeso la gestazione per altri che nel nostro Paese rientra tra i reati universali.

«Ci sono due Europe — aveva detto — . Una in cui le coppie gay possono sposarsi, hanno la libertà di amarsi, di vivere serenamente. E un’altra Europa che discrimina come accade in Bulgaria, in Ungheria e in Italia, e che attacca le comunità Lgbtqi. C’è un provvedimento del governo Meloni che dichiara illegittimo l’atto di nascita per i bambini con due mamme e si mettono in galera i papà dei bimbi nati con la gestazione per altri».

giuseppe conte carolina morace 5 giuseppe conte nello spot di carolina morace 6 carolina morace 3 carolina morace 3 PAOLO INSELVINI