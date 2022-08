“OCCORRE SUBITO FARE IPOTESI DI RAZIONAMENTO, COME SI STA FACENDO IN GERMANIA” – IL PRESIDENTE DI NOMISMA ENERGIA, TABARELLI: “È FARE UN PO' TERRORISMO QUESTO, MA NON PARLARNE È FARE GLI STRUZZI, CHE FORSE È PEGGIO. IL CALO DI DOMANDA RIMANE IL SOLO STRUMENTO, NON TANTO PER RIPORTARE EQUILIBRIO SUL MERCATO, QUESTO ARRIVERÀ FRA QUALCHE ANNO, PER CERCARE DI FRENARE LA SPIRALE RIALZISTA. LE IMPRESE STANNO LEGGENDO LE FATTURE DI LUGLIO, QUINTUPLICATE IN ALCUNI CASI, A LIVELLI CHE IMPONGONO A SETTEMBRE LA CHIUSURA”