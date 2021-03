CONTE, LEADER INCARICATO O IMPANTANATO? - OLTRE AL FATTO CHE OGNI GRILLINO VA PER CONTO SUO, COVANDO IL SOGNO DI ESSERE CANDIDATO DI NUOVO ALLE FUTURE ELEZIONI, C'E' ANCHE CASALEGGIO CHE STA BLOCCANDO IL “PROGETTO RIFONDATIVO” DEI 5STELLE BY “GIUSEPPI” - I PARLAMENTARI NON VOGLIONO PIÙ SBORSARE UN EURO PER L’INUTILE ROUSSEAU - IL RISCHIO È DI FINIRE A CARTE BOLLATE. I GRILLINI INTANTO PLAUDONO A LETTA (CHE NEL 2013 INVITÒ CRIMI E LA LOMBARDI A “SCONGELARSI”)