“Invece che lo stipendio da senatore ho preferito mantenere quello universitario per assicurare l'attività contributiva per la pensione, un suggerimento che mi è stato dato proprio in Senato. Io l'ho fatta in totale trasparenza, legale e legittima. Insomma questa polemica è una notizia di distrazione di massa per non parlare ad esempio, del tetto dei contanti a diecimila euro”.

Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Andrea Crisanti, neo senatore del Pd, in riferimento alle polemiche degli ultimi giorni sulla scelta di rifiutare lo stipendio da parlamentare in favore di quello da accademico. Quale dei due stipendi è più alto? “Dipende da come si conteggiano le cose, la scelta non è stata fatta per questo motivo. Io l'ho fatto per continuare un po' di attività didattica e di ricerca”.

Dall'Asl di Padova fanno sapere però che non le pagheranno più il suo compenso. “Sono degli analfabeti dal punto di vista della legislazione - ha detto Crisanti a Un Giorno da Pecora - ma non bisogna confondere l'Università di Padova con l'azienda. La Asl di Padova è praticamente un covo di politici...”

Il bollettino Covid settimanale? “Una decisione politica inutile, preferiscono non sapere quanto aumentano i casi. L'hanno tolto perché ai cittadini fa paura? Io lo avrei fatto ogni mezza giornata: se si è sicuri delle proprie scelte si aumenta l'informazione non la si diminuisce”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il professor Andrea Crisanti, neo senatore del Pd, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

Il primo novembre decade l'obbligo mascherine negli ospedali. Lei e' d'accordo? “Visto che c'è ancora trasmissione virale – ha detto Crisanti a Rai Radio1 -, basti pensare che solo Omicron ha fatto circa 40mila morti, mica stiamo parlando di influenza”.

