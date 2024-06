"SONO DEI COMUNISTI INVIDIOSI, VOGLIONO VEDERMI FALLIRE" - BRIATORE ATTACCA FRATOIANNI E BONELLI DOPO “L’INVASIONE” AL TWIGA DEI DUE PARLAMENTARI DI SINISTRA ITALIANA E VERDI CHE POCHI GIORNI FA HANNO PRESENTATO LA PROPOSTA DI LEGGE “MARE LIBERO” NELLO STABILIMENTO DEL BULLONAIRE IN VERSILIA – “UNA COPPIETTA DA “ZERO TITULI”. SE FALLISSIMO, QUESTI QUI SAREBBERO LE PERSONE PIÙ FELICI DELLA TERRA…” – LA RISPOSTA DI FRATOIANNI E BONELLI: "ALTRO CHE INVIDIA, SIAMO ARRABBIATI" - VIDEO

Gianmarco Lotti per firenze.repubblica.it

"Oggi vorrei informarvi di un piccolo gossip" esordisce Flavio Briatore in un nuovo video su Instagram. L'imprenditore è tornato alla carica dopo le recenti proteste che sono scoppiate al Twiga, lo stabilimento balneare dei vip che si trova in Versilia.

E Briatore ha colto la palla al balzo ed è tornato a parlare di "invidia e gelosia" da parte di chi protesta, in particolar modo Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. I due attivisti e politici di Sinistra Italiana e Verdi sono andati pochi giorni fa al Twiga per presentare la proposta di legge denominata “Mare Libero” (pochi giorni prima proprio gli attivisti di Mare Libero avevano occupato pacificamente il lido versiliese). E proprio ai due politici di sinistra è dedicato il "gossip" citato da Briatore.

(...) "Questa coppietta di “zero tituli” è andata davanti al Taiga qualche giorno fa con dieci o dodici scappati di casa e due o tre televisioni chiamate da loro e protestano per le spiagge". Lo “zeru tituli” citato è un riferimento a una storica frase dell'allenatore José Mourinho ai tempi dell'Inter, quando si scagliò contro alcuni colleghi che non avevano vinto niente.

Sempre Briatore prosegue la sua sparata contro Bonelli, Fratoianni e gli altri attivisti: "Ce l’hanno col governo Meloni, ce l’hanno con me, ce l’hanno con tutti. L’unica cosa che trovo incredibile è che questi signori qui non parlano che il Twiga c’ha centocinquanta persone o che c'ha centocinquanta famiglie su libro paga. Non hanno idea che noi paghiamo quasi milioni di tasse nella stagione. Non gli interessa".

Il video si chiude con Briatore che afferma: "Se fallissimo, questi qui sarebbero le persone più felici della terra. Sono talmente gelosi, invidiosi che la loro soddisfazione è vedere Briatore fallire. Wow…".

Pronta la controrisposta di Bonelli e Fratoianni che con una nota hanno chiarito: "Siamo una coppia e lo ammettiamo, anzi una bella coppia. E paghiamo le tasse in Italia, siamo all'antica.

Ma, spiace deludere Briatore, a muoverci non è l’invidia né l’odio per il suo Twiga. E non sono invidiosi nemmeno i milioni di Italiani che ormai al mare non possono più andare perché non se lo possono permettere e perché le spiagge sono privatizzate". Secondo Bonelli e Fratoianni gli italiani sono "incazzati" perché una famiglia "per andare al mare deve spendere minimo 30-40 euro al giorno. E lui paga 21mila euro all’anno allo Stato mentre fattura quasi 8 milioni". Per questo "rivendichiamo con orgoglio di aver presentato una proposta di legge per il mare libero".

