17 dic 2022 17:03

"LO STATO HA IL DOVERE DI STIMOLARE CHI VUOLE LAUREARSI MA NON SIAMO TUTTI UGUALI. C’E’ CHI NON VUOLE PIU’ STUDIARE” – IL MINISTRO NELLO MUSUMECI CONTRO IL MITO DEL “PEZZO DI CARTA”: “SMETTIAMOLA DI DEMONIZZARE IL LAVORO MANUALE. LA TUTA SPORCA DI UN MECCANICO NON HA NULLA DA INVIDIARE A UN CAMICE BIANCO DI UN PRIMARIO OSPEDALIERO. E' IL LAVORO ONESTO CHE FA L'UOMO. E INVECE ABBIAMO SPIEGATO AI RAGAZZI CHE PER ENTRARE NELLA BUONA SOCIETÀ BISOGNA PER FORZA AVERE LA LAUREA - UN GIOVANE A 20 ANNI HA BISOGNO DI IMPARARE UN MESTIERE”