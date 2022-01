"TENETE I TELEFONINI ACCESI PERCHÉ SARÀ UNA LUNGA NOTTE" (È UNA MINACCIA?) – MATTEO SALVINI FA CAPIRE CHE SPERA DI CHIUDERE PRESTO LA TRATTATIVA SUL QUIRINALE, MA SMENTISCE L’INCONTRO CON CASSESE: “OGGI NON ERO IN ZONA PARIOLI”. E ALLORA CHI HA IN MENTE? - “DRAGHI E CASINI? NON SONO NATO PER ESCLUDERE MA PER INCLUDERE E PROPORRE, MA CONTINUO A RITENERE CHE DRAGHI SIA PREZIOSO NEL SUO RUOLO…”

(ANSA) - Si possono escludere Draghi e Casini? "Non mi piace escludere, non sono nato per escludere ma per includere, per proporre". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini.

"Continuo a ritenere, come penso la stragrande maggioranza degli italiani, imprenditori, artigiani, che Draghi sia prezioso nel suo ruolo di regista, coordinatore, collante di una coalizione di governo che ovviamente è amplissima - ha aggiunto arrivando alla riunione con i parlamentari della Lega -. Senza Draghi penso che avrebbe qualche difficoltà di linea di direzione".

(ANSA) - "Oggi non ero in zona parioli". Così il leader della Lega Matteo Salvini ha risposto a chi gli domandava se avesse incontrato oggi il costituzionalista Sabino Cassese nella sua casa in zona Parioli. L'ha sentito? "No", ha replicato Salvini arrivando alla riunione con i parlamentari della Lega e a chi gli domandava della frase a lui attribuita sul "coniglio nel cilindro" ha detto: "Non ho mai parlato di conigli".

(ANSA) - "Tenete i telefonini accesi perché sarà una lunga notte di lavoro". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla riunione sul Quirinale con i grandi elettori del suo partito.

Salvini non ha voluto anticipare cosa voterà domani il centrodestra nella quarta votazione. "Avendo riunito i miei 200 elettori mi sembra più rispettoso parlarne prima con loro che con la libera stampa", ha risposto.

(ANSA) - "Tensioni nel centrodestra? Sono orgoglioso della qualità delle proposte del centrodestra". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla riunione sul Quirinale con i grandi elettori del suo partito. "Quello che è mancato incredibilmente fino ad oggi da una parte del Parlamento, parlo di Pd e 5 Stelle, sono delle proposte - ha aggiunto -. Uno può eccepire Nordio? No. La Moratti? No. Pera? No. Tremonti? No. Casellati? No. Frattini? No".

