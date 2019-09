QUOTA CENTINAIO - L’EX MINISTRO LEGHISTA: “DUE SENATORI CINQUE STELLE MI HANNO CONTATTATO PER PASSARE ALLA LEGA. POTREBBERO ABBANDONARE DI MAIO PRIMA DI NATALE - CONTE DURANTE LA CRISI DI AGOSTO AVREBBE DOVUTO FARE L’ARBITRO, MA PIÙ CHE NEUTRALE SEMBRAVA BYRON MORENO. NON È VERO CHE SALVINI HA PROPOSTO DI MAIO PREMIER, FURONO I GRILLINI CHE…”

Da “Un giorno da pecora - Radio1”

“Se c'è qualcuno dei 5S che in Senato rimpiange il governo precedente? Certo, e sono in tanti”. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore leghista ed ex Ministro Gian Marco Centinaio ha raccontato a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari quale sia la situazione tra gli scontenti del Movimento. Pare ci siano molti grillini che vorrebbero passare alla Lega. “Non so quale sia il loro numero, le persone che cui ho rapporti io guardano alla Lega in modo positivo, ci contattano chiedendo informazioni”.

Quanti colleghi grillini l'hanno contattata? “Personalmente – ha detto il senatore a Rai Radio1 – sono due persone”. Gli hanno chiesto proprio di entrare nella Lega? “Più che farmi questa richiesta, gli ho detto che c'è la possibilità di confrontarci sul loro ingresso in Lega. E loro si sono dimostrati molto interessati”. E Salvini cosa le ha detto a riguardo? “Valutiamo le persone, vediamo”.

Quando questi due Cinquestelle potrebbero abbandonare di Maio per venire da voi? “Secondo me prima di Natale”. Torniamo a parlare dei giorni della crisi di governo: come giudica la posizione di Giuseppe Conte in quel periodo di tensione? “Avrebbe dovuto fare un po' più l'arbitro, invece più che esser neutrale sembrava l'arbitro Byron Moreno...”

E' vero che Salvini, per restare al governo con M5S, aveva proposto anche Di Maio premier? “No, sono stati loro che lo hanno 'offerto'”. Si spieghi meglio. “Io, che facevo il 'pontiere', ho chiamato il M5S per proporgli un governo senza Conte. E il M5S ci ha detto: e se mettessimo Di Maio premier? A quel punto ho risposto semplicemente 'parliamone' ”.

E Salvini come la pensava? “Mi ha detto: 'basta che non sia Conte'...a quel punto io ho richiamato i 5S per sederci al tavolo e parlarne. Loro mi hanno detto ok, vi facciamo sapere e sono spariti. Questo avveniva durante le consultazioni”. Chi è che le aveva fatto questa proposta? “Un collega, se vorrà dirà lui chi è”.

Durante il suo lavoro al governo, chi è stato il collega M5S che ritiene fosse meno capace? “Beh, sulla Giustizia, mamma mia...” Il titolare di quel Ministero era, ed è, Alfonso Bonafede. “Se dessi la riforma della Giustizia fatta da Bonafede a mio figlio Filippo sono sicuro che la scriverebbe meglio...”, ha concluso Centinaio a Un Giorno da Pecora.

