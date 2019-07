RACKETE IN FRONTE A SALVINI - LA CAPITANA DELLA SEA WATCH 3 TORNA A CASA E “IL CAPITONE” MASTICA AMARO - IL MINISTRO DELL'INTERNO ERA TORNATO AD ATTACCARE L'ATTIVISTA SU TWITTER IGNARO CHE LA RAGAZZA AVESSE GIÀ LASCIATO L’ITALIA: “NON VEDO L'ORA DI ESPELLERE QUESTA COMUNISTA TEDESCA E RIMANDARLA A CASA SUA”

Da “la Stampa”

carola rackete salvini

Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3, è tornata in Germania. Lo avevano già annunciato i suoi legati dopo l' interrogatorio dell' altro ieri ad Agrigento, dove è indagata per favoreggiamento dell' immigrazione clandestina. «È libera di fare altro, tornare in Germania quando vuole», avevano detto.

Ieri la Sea Watch ha confermato all' agenzia di stampa tedesca Dpa che Rackete aveva lasciato l' Italia, non dando però altri dettagli, anche per proteggere l' incolumità della giovane comandante tedesca. In mattinata il ministro dell' Interno Matteo Salvini non aveva intanto perso occasione per attaccare nuovamente l' attivista. Ignaro che la Rackete avesse già lasciato il Paese twittava: «Non vedo l' ora di espellere questa comunista tedesca e rimandarla a casa sua».

MEME - CAROLA RACKETE COME LA ISOARDI IN BRACCIO A SALVINI