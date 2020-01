RAGGI CALANTI – 12 CONSIGLIERI CAPITOLINI DEL MOVIMENTO 5 STELLE VOTANO CON L’OPPOSIZIONE CONTRO LA RAGGI SULAL DISCARICA A MONTE CARNEVALE, NELLA VALLE GALERIA – LA SINDACA VA IN MINORANZA E LA CITTÀ RISCHIA DI AFFONDARE NELLA MONNEZZA… – PROTESTE FUORI DAL CAMPIDOGLIO

Da www.ilmessaggero.it

virginia raggi

Roma, il M5S dice no alla nuova discarica ipotizzata a Monte Carnevale, nella Valle Galeria, prospettata dal sindaco Virginia Raggi. Virginia Raggi che è andata in minoranza. L'Assemblea Capitolina, Consiglio a maggioranza a 5 stelle, ha approvato le mozioni proposte da Pd e FdI contro la discarica di Monte Carnevale, nella Valle Galeria. La mozioni di Fdi è stata votata anche da 12 consiglieri M5S che di fatto hanno sconfessato la decisione della giunta arrivata il 31 dicembre 2019 nell'ambito dell'accordo sui rifiuti con la Regione Lazio.

manifestazione contro la discarica a monte carnevale nella valle galeria 9

Debacle, dunque, in aula Giulio Cesare per la Giunta Raggi sulla discarica a Monte Carnevale con i consiglieri del Movimento Cinque Stelle che hanno votato le mozioni dell'opposizione. Per quanto riguarda la mozione di Fdi sono stati 12 i consiglieri pentastellati che hanno votato a favore (Allegretti, Catini, Coia, Di Palma, Diaco, Donati, Ferrara, Ficcardi, Guadagno, Paciocco, Seccia e Sturni), tre si sono astenuti (Bernabei, Spampinato e Stefàno) mentre altri tre consiglieri (Ardu, Chiossi e Diario) hanno votato contro.

virginia raggi

Sulla mozione del Pd hanno votato sì cinque consiglieri del M5S (Catini, Coia, Diaco, Ficcardi e Guadagno), in 10 si sono astenuti (Bernabei, Di Palma, Diario, Donati, Paciocco, Seccia, Simonelli, Spampinato, Stefano e Sturni) mentre ha votato contro Chiossi. Non ha partecipato al voto il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Giuliano Pacetti.

