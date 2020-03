“ABBIAMO STANZIATO 25 MILIARDI PER L’EMERGENZA” - CONTE ANNUNCIA LE PRIME MISURE PER AFFRONTARE LA CRISI: “IERI CON IL CONSIGLIO EUROPEO ERA ANCHE IN COLLEGAMENTO LAGARDE: GRANDI APERTURE SUL FATTO CHE È NECESSARIA MAGGIORE LIQUIDITÀ E TUTTI GLI STRUMENTI PER FAR FRONTE A QUESTA EMERGENZA” - CONTROLLI PIÙ STRETTI AL BRENNERO, COME ANNUNCIATO IERI DAL CANCELLIERI AUSTRIACO SEBASTIAN KURZ...