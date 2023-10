1 ott 2023 20:04

RAI DI POCA FEDEZ – ARRIVA LA "PRECISAZIONE", VIA ANSA, AL DAGO-SCOOP SUL NO DEI MELONIANI ALL’OSPITATA DEL RAPPER A “BELVE”: “LA PARTECIPAZIONE SAREBBE STATA RETRIBUITA. LA DECISIONE DI NON APPROVARLA NON AVREBBE A CHE VEDERE CON LA POLITICA, CHE NON SI È MINIMAMENTE INTERESSATA AL CASO SE NON PER STRUMENTALIZZARE LA VICENDA. QUINDI NESSUNA CENSURA” - LA CONFERMA DELLA FAGNANI: "È VERO CHE LA DIRIGENZA NON L'HA RITENUTA OPPORTUNA"