Luca Di Carmine per www.tag43.it

stefano balassone 2

Ma chi si rivede alla Rai, Stefano Balassone. Era un giovedì triste e comune, a viale Mazzini, sede romana dell’azienda radiotelevisiva di Stato, quando è riapparso improvvisamente un ex consigliere d’amministrazione (lo fu dal 1998 al 2002) di grande esperienza.

Quella che forse manca ad alcuni dei neo nominati, dei quali già girano voci di una fuga: esemplare quanto accade nella corsa elettorale per conquistare la Capitale, dove al candidato del Pd al Campidoglio, Roberto Gualtieri, vogliono affiancare come vice, ovviamente in quota rosa, Francesca Bria, appena entrata alla Rai “in quota Andrea Orlando”, come dicono nel Partito democratico.

stefano balassone 1

Fatto sta che la cultura di Balassone, in tema di servizio pubblico, è preziosa: così stamattina per non farsi notare è salito a bordo di un bus dell’Atac, il 495, per raggiungere la meta.

Fu vice direttore nella mitica Rai Tre di Angelo Guglielmi

Forse a causa delle troppe idee che gli vengono sempre in mente, per abbandonare il sedile è inciampato sulla piattaforma del mezzo, evitando un ruzzolone solo grazie ad un colpo di reni, per poi scendere a via Montanelli. Da lì, con pochi passi è arrivato alla sede della Rai.

gad lerner e stefano balassone

Balassone, oltre che nel cda, è stato in precedenza vice direttore di Rai Tre nella mitica stagione di Angelo Guglielmi e di TeleKabul, come era stato soprannominato il tg diretto da Sandro Curzi.

Con lui ha collaborato alla creazione di format e programmi molti dei quali fanno tutt’ora parte dei palinsesti della tivù pubblica come Blob, Chi l’ha visto?, Un giorno in pretura e Quelli che il calcio. Infine, durante la direzione di Carlo Verdelli, è stato anche critico televisivo per il quotidiano La Repubblica.

