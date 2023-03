31 mar 2023 17:11

RAMPELLI D’ITALIA! – IL VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA HA PRESENTATO UNA PROPOSTA DI LEGGE CHE PREVEDE MULTE DA 5MILA A 100MILA EURO PER CHI SI MACCHIERÀ DEL TERRIBILE "REATO" DI “FORIESTERISMO” LINGUISTICO, CIOÈ USA TERMINI INGLESI. CONSIDERANDO CHE GIORGIA MELONI, NEL SUO PRIMO DISCORSO A MONTECITORIO, DISSE DI ESSERE UNA “UNDERDOG”, E CHE HA VARATO UN MINISTERO PER IL “MADE IN ITALY”, NON SARÀ UN MODO PER METTERE IN IMBARAZZO LA DUCETTA?