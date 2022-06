7 giu 2022 09:13

RAZOV, ABBASSA LA CRESTA - CONVOCATO ALLA FARNESINA PER UNA STRIGLIATA PER I TONI DA GUAPPO, L’AMBASCIATORE RUSSO SERGEY RAZOV DEVE RINCULARE - GLI E’ STATO FATTO CAPIRE CHE NON PUO’ COMPORTARSI COME SE L’ITALIA FOSSE UNA COLONIA DI MOSCA: “LA METAMORFOSI DI UN DIPLOMATICO IN ESPONENTE POLITICO NON È CONTEMPLATA, IN NESSUN PAESE EUROPEO” - RAZOV HA FATTO IL PESCE IN BARILE: PER NON ESSERE RICHIAMATO A MOSCA DEVE NON SOLO UBBIDIRE AL CREMLINO - IN ALCUNI CASI DEVE ANCHE APPARIRE PIÙ REALISTA DEL RE, ANTICIPARE COMPORTAMENTI E DICHIARAZIONI CHE IN CASO DI OMISSIONE GLI POTREBBERO ESSERE CONTESTATI…