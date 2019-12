18 dic 2019 19:02

RAZZI AMARI: “PRENDO 2.200 EURO DI PENSIONE, MA PAGATO L'AFFITTO ME NE RESTANO 700 E VIVO CON QUELLI” - L’EX SENATORE A “UN GIORNO DA PECORA”: “SUGLI ESTERI NE SO PIÙ IO CHE DI MAIO” (SU QUESTO NON ABBIAMO DUBBI) – “LA POLITICA MI MANCA, ORA FACCIO DI TUTTO: VADO IN RADIO, IN TV… A BALLANDO HO PASSATO I TRE MESI MIGLIORI DELLA MIA VITA” - “DOVREBBERO DARE IL NOBEL PER LA PACE A TRUMP E KIM JONG-UN…”