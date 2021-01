RAZZI VOSTRI - L’EX SENATORE “RESPONSABILE” ANDRÀ IN SENATO DOMANI PER GODERSI LO SPETTACOLO: “VOGLIO RIDERE IN FACCIA A TUTTI QUELLI CHE 10 ANNI FA MICHIAMARONO VOLTAGABBANA. ADESSO CHE FANNO? CERCANO I COSTRUTTORI, MA DE CHE? AUTOSTRADE, PALAZZI?” - “CONTE I VOTI IN TASCA LI HA GIÀ. SA QUANTA GENTE CON 13-14MILA EURO AL MESE DI PAGA PARLAMENTARE, SI È COMPRATA LA CASA E ADESSO HA IL MUTUO DA PAGARE? DIECI ANNI DOPO NON È CAMBIATO NIENTE…”

ANTONIO RAZZI A BALLANDO CON LE STELLE

Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

«Farò di tutto per essere in Senato (domani, ndr ), non mi posso perdere lo spettacolo».

Questa è una notizia, Antonio Razzi. «Devo ancora spostare la terapia per la caviglia destra, sa? Retaggio della mia partecipazione a Ballando con le stelle nel 2019, ma in Senato alla conta per Conte voglio esserci a tutti i costi».

Perché?

RAZZI SCILIPOTI

«Voglio ridere in faccia a tutti quelli che 10 anni fa, tra Pd e M5S, mi chiamarono voltagabbana perché lasciai l' Idv di Di Pietro e votai la fiducia a Berlusconi. E adesso loro che fanno? Cercano i costruttori, ma di che? Autostrade, palazzi? Mezz' ora fa mi ha chiamato Scilipoti...».

Altro storico «responsabile» di quel 14 dicembre 2010.

Antonio Razzi

«Sì, mi ha detto: Anto', perché non lo fondiamo noi il partito dei veri responsabili per l' Italia? Gli ho risposto: caro Mimmo per fare il formaggio devi quagliare, per fare un partito ci vogliono i soldi e io oggi non arrivo a 2 mila euro di pensione. Ma tanto poi Conte i voti in tasca li ha già, altrimenti non rischierebbe la figuraccia in Senato: sa quanta gente, con 13-14 mila euro al mese di paga parlamentare, si è comprata la casa e adesso ha il mutuo da pagare? Dieci anni dopo non è cambiato niente».

alfano berlusconi adn x

Non si andrà a votare?

«Ma no, il Covid è solo una scusa. Io, invece, a causa del virus ad aprile non potrò tornare in Corea del Nord. Frontiere chiuse. Che Paese, l' Italia! Quante ironie sul mio amico Kim Jong Un, applaudito dall' assemblea dei delegati. Ma perché? Angelino Alfano segretario del Pdl non fu eletto per acclamazione?».

Ultima cosa: Renzi?

conferenza stampa di fine anno di giuseppe conte 5

«Si astiene, no? Perché lui vuole ancora la delega per i Servizi segreti e qualche poltrona per i suoi. Astenendosi il quorum si abbassa e a Conte serviranno meno voti. Certo, poi potrebbe intervenire Mattarella e dirgli che così non ha una maggioranza, come fece Napolitano con Berlusconi, facendolo dimettere. Ma Mattarella non lo farà. Come direbbe Crozza quando fa la mia parodia: no, io non credo».

