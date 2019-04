IL REDDITO ROTOLA VERSO SUD – SOLO A NAPOLI SONO STATE PRESENTATE PIÙ DOMANDE DI REDDITO DI CITTADINANZA DELL’INTERA LOMBARDIA - SOLO GLI ALLOCCHI SI POSSONO MERAVIGLIARE: IL MEZZOGIORNO, ATTANAGLIATO DA POVERTA', DESERTIFICAZIONE INDUSTRIALE E ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, HA LE TASCHE VUOTE - LA SECONDA REGIONE DOPO LA CAMPANIA A FARE PIÙ RICHIESTE È STATA LA SICILIA, POI CI SONO LAZIO E PUGLIA…

Paolo Baroni per “la Stampa”

giuseppe conte luigi di maio e la card per il reddito di cittadinanza

Le domande del reddito di cittadinanza hanno superato quota 800mila: in base ai dati aggiornati al 7 aprile tra sito on line, uffici postali e Caf, sulla piattaforma dell' Inps sono infatti state caricate 806.878 domande: 433.270 sono donne (54%) e 373.608 sono uomini (46%). Ma la vera sorpresa è che Napoli, da sola, ha presentato più domande dell' intera Lombardia, smentendo uno dei luoghi comuni di queste ultime settimane.

reddito di cittadinanza per tutti a genova pesce d'aprile

La distribuzione regionale, informa una nota del ministero del Lavoro, vede infatti la Campania (seguita dalla Sicilia) al primo posto e Napoli svettare tra le città. Queste due regioni raccolgono insieme il 32% delle domande (137.200 la Campania e 128.809 la Sicilia); al terzo posto il Lazio con 73.861, al quarto la Puglia con 71.535 e solamente al quinto posto la Lombardia con 71.310 istanze, nonostante sia la regione più popolosa d' Italia. Il Piemonte arriva a 45.876, il Veneto a 27.248 e la Liguria a 15.946, all' ultimo posto c' è la Valle D' Aosta con appena 1.031 domande. Sud ed Isole arrivano al 54,8% del totale contro una stima iniziale del 53%.

Di Maio come il mago Silvan by GianBoy

La distribuzione regionale ovviamente si riflette anche sulle provincie: oltre a Napoli, che con 78.803 domande è la città dove la richiesta è in assoluto più alta, al secondo posto si piazza Roma (50.840), mentre all' ultimo posto si colloca Bolzano con 356.

reddito di cittadinanza alle poste 3

Se invece si guarda l' età dei richiedenti, la fascia 45-67 anni va un poco oltre il 61% (494.213 domande), a seguire coloro che hanno un' età compresa tra i 25 e i 40 anni con 182.100 domande (poco meno del 23%), i minori di 25 anni sono invece circa il 3% del totale. Le domande di reddito di cittadinanza avanzate da over 67 anni, che quindi avranno diritto alla «pensione di cittadinanza», arrivate entro marzo 2019 sono state invece 105.699, pari a poco più del 13% del totale.

DI MAIO E LA CARD PER IL REDDITO DI CITTADINANZA BY LUGHINO

Al contrario del reddito di cittadinanza è invece l' altra misura inserita nella legge di Bilancio, ovvero Quota 100, ad aver rallentato la corsa. Dopo il boom iniziale da diverse settimane le domande aumentano appena di 1000-2000 unità al giorno. Al 5 aprile (ultimo dato disponibile) ne erano state infatti presentate 113.495, con punte massime a Torino (con 3.708 domande), Palermo (2.862) e Firenze (2.079). L' obiettivo di 250-300 mila beneficiari entro l' anno resta dunque ancora lontano.

