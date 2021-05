REGNO DISUNITO – DOPO LA SCOZIA, VENTI DI INDIPENDENZA SOFFIANO PURE IN GALLES DOVE SI SENTONO DEFRAUDATI DELLA LORO RICCHEZZA DALL’INGHILTERRA: IL MOVIMENTO INDIPENDENTISTA E' PASSATO DAL 10% AL 39%. NON ABBASTANZA PER VINCERE, MA SUFFICIENTE A SPAVENTARE SOPRATTUTTO PERCHÉ IL 60% DEI GIOVANI VUOLE ROMPERE I PONTI - MA COME SI FINANZIEREBBE UN PAESE LA CUI SPESA TOTALE È DI 35 MILIARDI DI EURO ALL'ANNO, MA CHE RICEVE SOLO 20 MILIARDI DI TASSE CON IL DEFICIT SOVVENZIONATO DAGLI INGLESI?

Articolo di Rafael Ramos Bala per "la Vanguardia" pubblicato da "la Stampa"

Sulla via principale di Bala, cittadina di duemila abitanti nel Nordovest del Galles e uno degli ingressi al Parco Nazionale di Snowdonia, c' è una "estelada" la bandiera degli indipendentisti catalani. Più della britannica Union Jack, di cui non si vede l' ombra, la bandiera di gran lunga più presente è quella con il drago su fondo bianco e rosso, in una regione dove l' 80% della popolazione parla gaelico e la stragrande maggioranza è favorevole all' indipendenza.

Il movimento per l' indipendenza ha fatto molta strada negli ultimi vent' anni. Da aspirazione vista come eccentrica, marginale e irrealistica chiesta dal 10% degli abitanti, secondo un sondaggio del canale televisivo ITV di pochi giorni fa è passata a essere sostenuta dal 39% degli elettori, più o meno la stessa percentuale della Scozia poco prima del referendum del 2014. Non ancora abbastanza per vincere, ma sufficiente a spaventare Londra. Soprattutto perché il 60% dei giovani tra i 18 ei 24 anni vuole rompere i ponti.

In un Paese dove la politica da tempo immemorabile è dominata dai laburisti (Aneurin Bevan, il creatore del welfare britannico, era gallese), le elezioni regionali di oggi potrebbero rappresentare un punto di svolta. I laburisti rimarranno sicuramente la forza più votata, ma l' avanzata dei conservatori e del nazionalista Plaid Cymru (PC) potrebbe rendere inevitabile un governo di coalizione. Un patto con i Tories è impensabile, ma non con gli indipendentisti, che chiederebbero in cambio un referendum sulla secessione. Il PC, che aspira ad aumentare i 10 deputati (su un totale di 60) che ha alla Senned (il Parlamento), è passato dal sostenere l' autonomia alla difesa di un nazionalismo patriottico benigno e inclusivo come quello dello SNP scozzese che fa appello a numerosi segmenti della popolazione. Compresi i laburisti che per metà sono a favore dell' indipendenza.

«Dobbiamo reinventarci come nazione - afferma Adam Price, leader di Plaid Cymru -.

Storicamente, siamo stati una nazione invisibile di tre milioni di persone, più povera e più piccola della Scozia, irrilevante, periferica e trascurata, la cui economia è stata distrutta da Margaret Thatcher negli Anni '80, piena di comunità postindustriali depresse, dove un terzo dei bambini vivono al di sotto della soglia di povertà, ci sono banchi alimentari e code agli ospedali. L' Inghilterra ci ha annessi nel XIII secolo ed è tempo di porre fine a ottocento anni di relazioni coloniali ».

Le origini del movimento indipendentista gallese risalgono al 1965, quando Westminster, nonostante le proteste, decise di sommergere la pittoresca cittadina di Capel Celyn per costruire, con i mattoni delle sue case, le pietre della sua chiesa, il calcare e l' argilla delle sue fattorie condannate, una diga che fornisce acqua alla città di Liverpool, a settanta chilometri di distanza. È stata la migliore prova di come i governi inglesi fossero disposti a sacrificare gli interessi del Galles. Ancora oggi lo slogan «Cofiwch Dryweryn» («Ricordate Treweryn») campeggia su poster, adesivi sulle auto, cartelli alle finestre e graffiti.

Tuttavia, si trattava di un movimento minoritario.

Nel 1979 i gallesi rifiutarono l' autonomia con un ampio margine, per approvarla diciotto anni dopo con un margine minimo (50,22%). La gestione della pandemia ha aperto un nuovo mondo nella politica del paese del drago. La gente si è resa conto che il controllo dei propri affari, della salute, dell' istruzione e dell' agricoltura, è importante. E la stragrande maggioranza sostiene l' atteggiamento più restrittivo delle sue autorità (confinamento, chiusura di pub e scuole) contro il populismo libertario di Boris Johnson. Per mesi i cartelli con la scritta «Benvenuti in Galles» sono stati sostituiti da quelli con la scritta «Vietato l' ingresso in Galles».

«Le cose non torneranno mai come prima», dice il primo ministro laburista Mark Drakeford, 65 anni, un ex consigliere per la salute e le politiche sociali. Il Regno Unito ha bisogno di un nuovo assetto costituzionale. L' unica soluzione è il "confederalismo", un' associazione volontaria delle quattro nazioni, con il potere, i mezzi e il controllo distribuiti in modo equo, invece che concentrati in Inghilterra ». È un concetto che l' ex primo ministro Gordon Brown approva, ma l' antitesi delle intenzioni di Johnson, sostenitore di un centralismo giacobino che non vuole ampliare i poteri autonomi, bensì tagliarli (dopo la Brexit, Westminster si è avocato i poteri lasciati da Bruxelles, invece di darli alle nazioni). Mentre la Scozia gode di un proprio sistema legale, chiese, scuole e università, le istituzioni gallesi sono state assorbite dall' Inghilterra.

«Storicamente, i nostri vicini hanno rubato la nostra ricchezza, preso la nostra energia eolica, usandoci come una sorta di parco giochi. La Thatcher ha chiuso le miniere e da allora ci sono rimasti solo agricoltura, allevamento e turismo, e un' economia di bassi salari, senza posti di lavoro per le vecchie classi lavoratrici, dipendente per l' 80% dal settore dei servizi - lamenta l' economista Calvian Blanchford -. A differenza degli scozzesi, non abbiamo petrolio.

Londra pensa che siamo troppo poveri, troppo piccoli e troppo stupidi per essere indipendenti. Sbaglia».

I sovranisti gallesi credono di aver imparato la lezione della Scozia (il cui referendum è stato sconfitto dal 55-45% sette anni fa), e non pongono il dibattito in termini filosofici, ma sui dettagli.

La domanda è come si finanzierebbe un paese la cui spesa totale è di 35 miliardi di euro all' anno, ma che riceve solo 20 miliardi di tasse, con il deficit sovvenzionato dall' Inghilterra in base alla cosiddetta formula di Barnett, che calcola il contributo del Stato centrale alle autonomie.

«Vogliamo un nuovo Stato più libero, più democratico, più equo e più progressista, in cui l' indipendenza non sia incompatibile con il mantenimento dell' identità inglese da parte di coloro che lo desiderano», spiega Adam Price, leader di Playd Cymru. Il suo discorso ha sempre più seguaci a Snowdonia e nelle zone rurali dell' Ovest e del Nord del Paese, ma non è così nel Sud e nell' Est, nelle valli minerarie di Rhondda, nelle principali città e nel poroso confine con l' Inghilterra (molti inglesi lavorano dall' altra parte ma hanno le loro case e votano in Galles perché la qualità della vita è migliore e tutto costa meno).

A Dwyfor Meirionydd, una delle zone più povere, con uno stipendio medio annuo di 25 mila euro pro capite, il 60% delle abitazioni sono seconde case e si vendono per oltre 400 mila euro. Le strade e le ferrovie non sono tracciate da Nord a Sud ma da Ovest a Est, sempre rivolte verso Liverpool.

Una delle città più inglesi è Wrexham (65.000 abitanti), ex roccaforte laburista che alle ultime elezioni generali è passata per la prima volta dal 1935 ai conservatori, affascinata dalla Brexit e dal populismo johnsoniano, ma dove ora è nato un centro per la diffusione della lingua gaelica (parlata solo dal 20% dei gallesi). «La gente vive in uno stato di perenne malcontento», dice Carrie Harper, candidata per Plaid Cymru. Prima era contro Bruxelles e pensava che andarsene sarebbe stata la panacea. Adesso è con Cardiff e Westminster, perché non è cambiato nulla. La soluzione è l' indipendenza». «Nessun potere coloniale è generoso. Se siamo poveri, è proprio perché non siamo indipendenti», afferma Adam Price.

