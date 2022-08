IL REGNO PAGA PEGNO – LONDRA È PARALIZZATA DAGLI SCIOPERI E L’INFLAZIONE CORRE VERSO LA STRATOSFERA: A GENNAIO TOCCHERÀ IL 18,6% - TUTTA COLPA DELLA TEMPESTA PERFETTA CAUSATA DALLA COMBO BREXIT E COVID. L’UFFICIO NAZIONALE DI STATISTICA HA RIVISTO I CALCOLI DEGLI ANNI PRECEDENTI: NEL 2020 LA CONTRAZIONE DELL’ECONOMIA È STATA DELL’11%, CON UN CALO DEL 21% NEL SECONDO QUADRIMESTRE. CIFRE COSÌ NEGATIVE NON SI REGISTRAVANO DAL 1709. CHIUNQUE SARÀ IL PROSSIMO PREMIER, SE LIZ TRUSS O RISHI SUNAK, TROVERÀ SOLO MACERIE…

Estratto dell’articolo di Vittorio Sabadin per “il Messaggero”

brexit

[…] La Brexit e il Covid, ai quali è seguita la guerra in Ucraina, hanno creato una tempesta perfetta che il governo di Boris Johnson non è riuscito ad affrontare: si prevede che l'inflazione toccherà il 18,6 per cento nel prossimo gennaio e che il costo delle bollette energetiche, che ora è in media di 2.000 sterline l'anno per ogni famiglia, raddoppierà in ottobre e triplicherà entro aprile. Ci vorranno anni per rimettere in sesto il paese e il valore della sterlina sta già cominciando a precipitare.

boris johnson 4

L'Ufficio Nazionale di Statistica ha pubblicato il Blue Book nel quale rivede i calcoli fatti negli anni precedenti e ha scoperto che la contrazione economica nel 2020 è stata dell'11% e non del 9,3% come precedentemente stimato.

Nel secondo quadrimestre il calo risulta addirittura del 21%, rispetto al 19,4% che si ipotizzava, e da allora le cose non sono migliorate. Cifre così negative non si registravano dal 1709, quando mezza Europa fu colpita da un'ondata di gelo siberiano che causò anche in Francia la morte per fame di 600.000 persone, e decise persino le sorti di una guerra: i soldati svedesi che avevano invaso la Russia morirono a migliaia per il freddo.

BORIS JOHNSON REGINA ELISABETTA

[…] I nodi di una Brexit frettolosamente conclusa con un accordo pasticciato stanno tutti venendo al pettine: l'aumento delle tariffe sui beni importati, il mercato del lavoro meno flessibile, la mancanza di manodopera nel settore agricolo, nei ristoranti e negli alberghi, le tasse che aumentano, l'inflazione che galoppa, la gente che non ne può più e già crea comitati che invitano i cittadini a non pagare le tasse allo Stato, come accade prima delle rivoluzioni.

Liz Truss 2

Anche la Regina è preoccupata. La decisione di rendere noto il lavoro della nipote Lady Louise di Wessex in un centro di giardinaggio, a meno di 7 sterline l'ora, certamente mirava ad anticipare gli attacchi ai privilegi per nascita che certamente ritorneranno.

[…] Tutti i paesi europei sono in difficoltà, ma la Brexit ha aggravato i problemi e sta rendendo più difficili le soluzioni. Il Times ha pubblicato qualche giorno fa una vignetta nella quale Liz Truss, mostrando un foglio che la dava favorita al 95% su Sunak, saltava di gioia, ma sulle macerie del Paese.

Secondo un sondaggio dello stesso giornale i due possibili successori non piacciono al 49% di chi vota per i Conservatori, che preferirebbe addirittura una conferma di Johnson. Ma al peggio sembra non esserci mai fine, anche in Gran Bretagna.

rishi sunak Liz Truss 4 confine irlanda del nord liz truss sconvolta mentre kate mccann collassa a terra liz truss sconvolta mentre kate mccann collassa a terra Liz Truss come Margaret Thatcher boris johnson BORIS JOHNSON boris johnson 5 irlanda dopo brexit 3