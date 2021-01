GIRAMENTO DI MELONI: “LE REGOLE VALGONO PER TUTTI, NON SOLO PER IL CENTRODESTRA” - LA DUCETTA DI FRATELLI D’ITALIA CHIAMA IN CAUSA MATTARELLA SPIEGANDO CHE IL CAPO DELLO STATO NON POTRÀ AVALLARE UN GOVERNO CHE NON HA LA MAGGIORANZA PERCHÉ, PER LO STESSO MOTIVO, DOPO LE ELEZIONI DEL 2018 NON VENNE DATO IL MANDATO AL CENTRODESTRA – INTANTO CONTE INCASSA IL NO DELL’UDC E SI RIVOLGE AI SINGOLI PARLAMENTARI. LA MELONI PARLA DI “MERCIMONIO” - VIDEO