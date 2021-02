RENZI GONGOLA: GLI ARRIVANO ANCHE I BIGLIETTINI ANONIMI DI APPREZZAMENTO – MATTEUCCIO PUBBLICA SU TWITTER UN FOGLIETTO CHE GLI HANNO LASCIATO NELLA SCRIVANIA DELL’UFFICIO IN SENATO CON UNA MASSIMA DI CONFUCIO E SI GODE LA RITROVATA CENTRALITÀ PER AVER FATTO FUORI CONTE: “TUTTI QUELLI CHE INCONTRO MI DICONO CHE HO FATTO BENE, CHE IL NUOVO GOVERNO SARÀ SICURAMENTE MIGLIORE…”

In ufficio al Senato un anonimo mi ha lasciato questo biglietto. Non so se è di Confucio. Ma in ogni caso mi piace pic.twitter.com/OKoSaWMeCD — Matteo Renzi (@matteorenzi) February 10, 2021

Da www.iltempo.it

Matteo Renzi adesso arrivano i bigliettini anonimi. Direttamente sulla propria scrivania del suo ufficio in Senato. E' lo stesso leader di Italia Viva a pubblicare il foglietto che un misterioso sostenitore gli ha recapitato. Il testo sarebbe di Confucio, come si firma lo stesso autore.

Ecco la massima: "Quando fai qualcosa sappi che avrai contro quelli che volevano fare la stessa cosa, quelli che volevano fare il contrario e la stragrande maggioranza di quelli che non volevano fare niente".

Renzi ci scherza su: "In ufficio al Senato un anonimo mi ha lasciato questo biglietto. Non so se è di Confucio. Ma in ogni caso mi piace". Questi sono i giorni della rivincita per il senatore fiorentino, che con una strategia "machiavellica", come ha ammesso lui stesso nei giorni scorsi, è riuscito a mandare a casa il governo di Giuseppe Conte e a sostituirlo con Mario Draghi, l'ex presidente della Bce al quale tutti i partiti hanno dato il loro appoggio tranne che Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.

Il leader di Italia Viva era stato duramente attaccato da Pd e M5s quando aveva deciso di far mancare l'appoggio del suo partito a Conte. Oggi, però, Renzi rivendica il suo operato e racconta: "Tutti quelli che incontro mi dicono che ho fatto bene, che il nuovo governo sarà sicuramente migliore di quello passato". E anche Confucio è d'accordo.

