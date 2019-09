16 set 2019 20:25

PER RENZI ORMAI IL "DADO È TRATTO" MA L'ANNUNCIO ARRIVERÀ DOMATTINA DALLE PAGINE DI ‘’REPUBBLICA’’ E NON DAL SALOTTO DI BRUNO VESPA. È INFATTI PRONTA UN'INTERVISTONA IN CUI IL BULLO TOSCANO SPIEGHERÀ PER FILO E PER SEGNO DELLA SUA NUOVA AVVENTURA POLITICA - SIETE CURIOSI E VOLETE GIÀ SAPERE IL TITOLO DELL'INTERVISTA? VE LO DICIAMO SUBITO: "LASCIO IL PD"