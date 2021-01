IL RETROSCENA DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTE GIGIONEGGIA: “LA LINEA È SEMPRE OCCUPATA. È CHE IL CENTRALINO DI PALAZZO CHIGI È INTASATO DI TELEFONATE. SONO TUTTI NORMALI CITTADINI CHE VOGLIONO DARE SOSTEGNO AL MIO GOVERNO, CHE MI CHIEDONO DI RESISTERE, DI ANDARE AVANTI” - FRANCESCHINI LO PERCULA: “GUARDA CHE È CASALINO DALLA STANZA A FIANCO CHE TELEFONA CAMBIANDO OGNI VOLTA LA SUA VOCE”

Estratto dell’articolo di Francesco Verderami per il “Corriere della Sera”

[…] Da giorni il premier vive con grande eccitazione il suo ruolo di vittima sacrificale, tanto che giovedì in Consiglio dei ministri non è riuscito a contenersi. È successo che durante la riunione - dopo aver provato più volte a usare il telefono da tavolo che gli sta a fianco - a gran voce abbia esclamato, come per farsi sentire dai presenti: «Niente... La linea è sempre occupata. È che il centralino di Palazzo Chigi è intasato di telefonate. Sono tutti normali cittadini che vogliono dare sostegno al mio governo, che mi chiedono di resistere, di andare avanti».

Franceschini non è proprio riuscito a trattenersi: «Guarda che è Casalino dalla stanza a fianco che telefona cambiando ogni volta la sua voce». Una risata collettiva ha riempito il salone. Raccontano che Conte per qualche istante sia rimasto sorpreso e che poi abbia iniziato a ridere con gli altri battendo i pugni sul tavolo in modo teatrale. […]