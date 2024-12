SANGIULIANO A GIAMBRUNO: 'IL PEGGIO NON È MAI ALLE SPALLE'

(ANSA) - L'ex ministro Gennaro Sangiuliano oggi pomeriggio alle 17 ha fatto tappa a Porto Sant'Elpidio (Fermo) per presentare il suo libro sul rieletto presidente Usa Donald Trump, intervistato dal giornalista Mediaset Andrea Giambruno che ha moderato la presentazione.

I due non sono entrati nel merito delle recenti vicende e vicissitudini personali e professionali che li hanno visti protagonisti, almeno fino alla fine dell'incontro quando Giambruno ha confidato all'ex ministro di provare una certa "convergenza" nei suoi confronti chiedendogli poi se il peggio sia passato.

"No, il peggio non è mai alle spalle. Continuo ad essere oggetto di violenza, ai limiti dell'aggressione fisica" la risposta di Sangiuliano. Immancabile il saluto del sindaco Massimiliano Ciarpella e del consigliere regionale FdI, Andrea Putzu che non ha risparmiato una stoccata ai colleghi consiglieri Pd, caustici sul patrocinio della Regione all'evento: "A sinistra continuano a pretendere il pensiero unico".

Tornando agli Usa e alle recenti elezioni che hanno visto vincere il tycoon, non manca la critica dell'ex ministro ai giornalisti (anche lui lo è): "spesso confondono i loro desideri con la realtà".

Sonia Amaolo per www.corriereadriatico.it

C’era l’ex ministro alla Cultura ieri a Villa Baruchello. C’era lo scrittore del libro su Trump ma, soprattutto, c’era l'uomo Gennaro Sangiuliano. Fragile, teso, quasi intimorito dai giornalisti che gli si sono accalcati intorno alla fine.

Non ha rilasciato dichiarazioni sui fatti più recenti, a partire dal caso Maria Rosaria Boccia. A Porto Sant’Elpidio si è concentrato sul suo libro dedicato al prossimo presidente Usa. Ma ieri non c’era solo lui, visto che a intervistarlo è stato il giornalista Mediaset Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni. Insomma: la curiosità non mancava.

Ma perché Sangiuliano dopo le biografie di Xi Jimping e Putin, ha scelto Trump? Perché, dice, aveva previsto che avrebbe vinto, dice che dopo Capitol Hill sembrava finito e invece è risorto, ha avuto la sua rivincita.

Una frase che diventa un mantra e che si può leggere in controluce, mettendo sullo stesso piano chi scrive e chi è descritto. Anzi, sta per uscire un altro volume su Trump con tre capitoli aggiuntivi.

[…] La domanda che Giambruno si è lasciato per ultima è stata: «Pensi che il peggio sia alle spalle?», l'interlocutore ha abbassato lo sguardo e ha detto «no, il peggio non è mai alle spalle, perché ho una grande sofferenza in me e continuo a essere oggetto di attacchi di una violenza inaudita, al limite dell’aggressione fisica».

[…] Sangiuliano parla di conflitti internazionali, di Ucraina e Palestina, analizza la biografia di un imprenditore, due volte a capo del governo della più grande potenza mondiale. «I temi di Trump sono l’immigrazione, l’economia, ma ha vinto anche perché è empatico, autentico - spiega l'ex ministro -: quando Biden ha chiamato spazzatura i suoi elettori, lui si è messo alla guida di un camion dei rifiuti». E perché la sinistra ha perso? «Perché non fa più presa sull’elettorato, l'élite radical chic non ha più appeal».

[…] «Ma il rapporto Italia-Usa con Trump è più solido?», domanda ancora il giornalista. «Ci sono - risponde - interessi divergenti, ma storicamente dobbiamo molto agli americani, la libertà anzitutto». Altro argomento scottante: la magistratura, fa politica? «No, credo nel valore dell’indipendenza dei magistrati. Certo, molte inchieste su Trump sono state montate ad arte e sorprende come siano tutte svanite».

[…] Per Sangiuliano «il movimento che Trump ha costruito, punta sul patriottismo, sul sentimento di una comune bandiera, in antitesi rispetto a chi vuol dividere un popolo secondo la lotta di classe. La gente si è stufata del politicamente corretto e i giornalisti più che cercare la verità vogliono imporre la loro verità».

