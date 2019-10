2 ott 2019 11:57

DAGLI AI RICCHI! IN ARRIVO L'ALIQUOTA RENZI: IRPEF AL 50% PER I REDDITI SOPRA I 300MILA L'ANNO - DAGOSPIA PUÒ ANTICIPARE L'IDEA DEL SOTTOSEGRETARIO MISIANI, SUGGERITA DAI VERI CONSIGLIORI DI GUALTIERI, OVVERO CERIANI, VISCO E RUFFINI. GLI ORTODOSSI DEL PD L'HANNO RIBATTEZZATA A BASSA VOCE L’”ALIQUOTA RENZI”. IN REALTÀ L’EX PREMIER, PROPRIO PER METTERE IN SALVO I RICCHI COMPENSI DELLE CONFERENZE, HA CREATO UNA SOCIETÀ AD HOC. GLI UTILI CHE RICAVA COME CONFERENZIERE HANNO IL REGIME FISCALE DELLE SOCIETÀ…