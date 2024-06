LA RIELEZIONE DI URSULA È UNA QUESTIONE MATEMATICA – “POLITICO” FA I CONTI: “SE RIUSCISSE AD ASSICURARSI IL SOSTEGNO DEL PPE, DEL GRUPPO LIBERALE RENEW EUROPE E DEI SOCIALISTI E DEMOCRATICI, IL RISULTATO SAREBBE DI CIRCA 390 SEGGI, SUPERANDO LA SOGLIA DEI 361 SEGGI. MA PIÙ DEL 10% DEI PARLAMENTARI DI CIASCUN GRUPPO SI POTREBBE OPPORRE”. QUI ENTRA IN GIOCO IL “FATTORE MELONI”: CHE FARANNO I PARLAMENTARI DI FRATELLI D’ITALIA? “I LORO 23 SEGGI SARANNO CERTAMENTE COMPENSATI DALLA PERDITA DI VOTI DA PARTE DEI SOCIALISTI…”

Traduzione dell’articolo di Nicholas Vinocur per www.politico.eu

Nel 2019, Ursula von der Leyen si è assicurata il posto di presidente della Commissione europea solo con una maggioranza risicata al Parlamento europeo: nove voti. Quest'anno, il gioco di numeri necessario per assicurarsi un secondo mandato da parte di un Parlamento europeo potenzialmente molto più ostile, dopo le elezioni europee del 6-9 giugno, sembra ancora più difficile. C'è la concreta possibilità che l’esponente conservatore tedesco non riesca a ottenere i voti.

Per ottenere un altro mandato alla guida dell'UE dal 13° piano della sede della Commissione a Berlaymont, a Bruxelles, la von der Leyen deve superare due importanti ostacoli politici.

In primo luogo, deve ottenere il sostegno di una maggioranza qualificata dei 27 leader dell'UE (55% dei paesi dell'UE e 65% dell'intera popolazione dell'UE, ndR) intorno al tavolo del Consiglio europeo, durante una riunione post-elettorale a fine giugno. In secondo luogo, deve ottenere almeno 361 voti sui 720 membri del Parlamento europeo, per confermare la scelta dei leader durante una successiva votazione segreta in Parlamento.

Le cose sono più facili sul fronte del Consiglio. Il Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra della Von der Leyen può contare su 12 capi di Stato e di governo dell'UE, che si prevede si schiereranno tutti a suo favore. C'è sempre il rischio che le cose vadano male: il francese Emmanuel Macron potrebbe scegliere un altro candidato e il cancelliere tedesco Olaf Scholz proviene dal campo socialista. Per il momento, però, i leader nazionali non le stanno facendo venire un'emicrania: a quello ci pensa il Parlamento.

I sondaggi indicano che il PPE della von der Leyen sarà il più grande gruppo in Parlamento dopo le elezioni, con 170 seggi. Per costruire una maggioranza, la von der Leyen dovrà quindi offrire dei vantaggi agli altri grandi gruppi centristi - i socialisti e i liberali - nella contrattazione post-elettorale.

Gli accordi si baseranno su quali Paesi otterranno incarichi di primo piano a Bruxelles - si pensi ai ruoli nel commercio e nell'economia della Commissione - e su quali partiti politici otterranno ruoli di primo piano nelle commissioni del Parlamento. Anche in questo caso, però, dobbiamo tirare fuori le nostre calcolatrici e analizzare i numeri. C'è da scommettere che von der Leyen lo farà.

Se riuscisse ad assicurarsi il sostegno del PPE, del gruppo liberale Renew Europe e dei Socialisti e Democratici, il risultato sarebbe di circa 390 seggi, secondo le proiezioni del sondaggio di POLITICO.

Questo le permetterebbe di superare la soglia dei 361 seggi, ma non è così semplice. Esperti e addetti ai lavori avvertono che, anche se i leader dei partiti ordinassero loro di appoggiare la von der Leyen, è probabile che qualcosa di più del 10% dei legislatori di ciascuno di questi gruppi si opponga a lei o si astenga nel grande giorno.

Un tasso di abbandono del 10% porterebbe il totale di von der Leyen a 351, 10 in meno del numero critico. E questa è una stima generosa: secondo gli insider politici con cui POLITICO ha parlato per questo articolo, il tasso di ribellione sarà quasi certamente superiore al 10%, anche all'interno dello stesso PPE di von der Leyen. Nelle votazioni precedenti, i ribelli che si sono opposti alla linea del partito sono stati tra il 13% e il 28%.

Nel 2019, la von der Leyen ha conquistato la sua maggioranza di nove voti grazie al sostegno di PPE, Renew e S&D. Ha anche ottenuto un certo numero di voti dal partito Fidesz del primo ministro ungherese Viktor Orbán e dal partito conservatore polacco Diritto e Giustizia (PiS). È impossibile che questa volta riesca a ottenere questi due campi. Ha insistito molto sul PiS e sul Fidesz per le loro carenze in materia di Stato di diritto e la sua amministrazione li ha considerati come le bestie nere del blocco.

Per quanto riguarda i socialisti e i liberali, un numero crescente di loro europarlamentari potrebbe bocciare la von der Leyen quest'anno perché temono che sia disposta a prendere in considerazione un'alleanza con il primo ministro italiano di estrema destra Giorgia Meloni. Inoltre, la accusano di annacquare l'agenda verde dell'UE.

Inoltre, ci sono segnali di pericolo rosso vivo che indicano che il numero di ribelli all'interno del suo stesso PPE potrebbe essere stranamente alto. I Républicains francesi - che dovrebbero avere sei eurodeputati - non la sostengono, e gli addetti ai lavori del PPE temono un sostegno traballante tra le delegazioni italiana, spagnola e slovena. In effetti, al congresso del PPE per la sua nomina, tenutosi a Bucarest a marzo, il 18% dei 499 delegati che hanno votato ha detto "no" alla von der Leyen.

Riconoscendo di essere preoccupata di ottenere il pieno sostegno dei ranghi del PPE in un voto segreto, un alto funzionario del PPE ha dichiarato, a condizione di anonimato, che il capo deve fare pressioni sulla Coalizione Civica di Donald Tusk in Polonia e sul Partido Popular spagnolo.

"Lei (von der Leyen) deve rimboccarsi le maniche e chiamare tutti. Deve continuare a farlo fino alla fine della campagna. Deve spingere con forza in Spagna e Polonia. Ci vuole pianificazione", ha detto l'insider del PPE.

Nel campo francese dei dissidenti del PPE, François Xavier Bellamy, membro dei Républicains, ha dichiarato che se la Presidente della Commissione europea non verrà rieletta "sarà grazie alla lotta che abbiamo condotto e che l'ha messa in minoranza nel suo stesso partito".

Bellamy rappresenta solo un piccolo numero di legislatori, ma il suo suggerimento che anche altre delegazioni nazionali potrebbero opporsi a von der Leyen - unito al sostegno non proprio schiacciante per lei durante la conferenza di nomina a Bucarest a marzo - lascia intendere il rischio di un notevole deficit.

Il fattore Meloni

La Von der Leyen ha corteggiato assiduamente il Primo Ministro italiano Meloni, del cui sostegno avrà bisogno sia al tavolo del Consiglio che in Parlamento, ma sembra una strategia che potrebbe ritorcersi contro. Più si avvicinerà ai Conservatori e Riformisti Europei (ECR) della Meloni, più voti perderà dai socialisti e dai liberali.

Il sostegno della Meloni sarà fondamentale per la sua candidatura al Consiglio, ma il suo valore è meno evidente in Parlamento, dove il suo partito Fratelli d'Italia è in procinto di ottenere solo circa 23 seggi.

Questi 23 voti sarebbero quasi certamente compensati dalla perdita di voti da parte dei socialisti, molti dei quali, in particolare nel partito socialdemocratico tedesco di Scholz, si rivolterebbero contro la von der Leyen per la sua relazione con la Meloni.

I Socialisti e Democratici (S&D), Renew e i Verdi hanno dichiarato che non sosterranno la rielezione della von der Leyen se farà qualsiasi tipo di accordo con gli alleati di destra della Meloni in Parlamento. Questa può essere o meno una minaccia vana - i termini di un tale accordo non possono essere resi pubblici e il voto è segreto - ma solleva comunque preoccupazioni sul livello di sostegno in Parlamento.

Se von der Leyen abbandona la speranza di ricevere il sostegno dell'ECR, avrebbe bisogno del supporto non solo di Renew e S&D, ma anche dei Verdi, per compensare la mancanza. Con i Verdi, la base di appoggio prevista per von der Leyen sarebbe di 432 voti, più che sufficienti per superare la soglia anche tenendo conto di un tasso di abbandono considerevole.

Ma nulla è meno prevedibile del tipo di sostegno che può aspettarsi dai Verdi, che non hanno sostenuto von der Leyen in modo sistematico nel 2019. Parlando con POLITICO, il legislatore dei Verdi tedeschi Daniel Freund ha sottolineato che i Verdi hanno lavorato a stretto contatto con von der Leyen durante il suo mandato al potere e potrebbero ancora offrire il loro sostegno per la sua rielezione, anche se tale sostegno avverrebbe in cambio di una "lista di richieste".

"La domanda è: cosa otteniamo se facciamo un accordo per lavorare con lei?", ha chiesto. "Come Verdi abbiamo una lunga lista di richieste di cose che vorremmo cambiare".

"Se portiamo avanti il Green Deal, lo Stato di diritto, se questo è il suo programma, la mia previsione è che questo è qualcosa che i Verdi possono portare avanti", ha aggiunto.

Tuttavia, proprio questi impegni per i Verdi potrebbero rivelarsi tossici per il sostegno della von der Leyen tra i conservatori, che si sono specificamente ribellati agli aspetti chiave del Green Deal nell'ultimo anno del suo mandato […].

Ad aumentare l'incertezza, è probabile che la von der Leyen debba concludere qualsiasi accordo in un'impetuosa fase di negoziazione dopo le riunioni di fine giugno del Consiglio europeo. Diversi gruppi politici stanno spingendo per tenere la conferma del prossimo presidente della Commissione a luglio, durante l'ultima sessione plenaria prima della pausa estiva - il che le lascia una finestra estremamente ristretta per costruire un accordo di coalizione probabilmente molto complesso tra Renew, S&D, PPE e Verdi.

Mentre le altre fazioni hanno fatto pressioni affinché l'accordo venisse concluso a luglio, Freund ha dichiarato di essere disponibile a estendere i tempi fino a settembre - cosa per la quale anche il presidente del PPE Manfred Weber ha fatto pressioni. Più tempo potrebbe dare alla von der Leyen un po' di respiro per evitare un'umiliazione in Parlamento.

"Von der Leyen non è una persona che corre rischi", ha aggiunto Freund. "Non vorrà fare la passeggiata della vergogna fuori dal Parlamento".

