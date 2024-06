I RIFORMISTI DEM HANNO TROVATO L’ANTI-SCHLEIN: ANTONIO DECARO - IL SINDACO DI BARI E BONACCINI FANNO IL PIENO DI PREFERENZE SUPERANDO ELLY. UN RISULTATO DESTINATO A PESARE SULLA LINEA POLITICA DEL PD NON SOLO IN EUROPA – DECARO, FINITO NEL MIRINO DOPO CHE EMILIANO DISSE DI AVERLO PORTATO A CASA DELLA SORELLA DI UN BOSS DI BARI VECCHIA, HA TRASCINATO I DEM ALLA CONQUISTA DEL PRIMATO SU FDI NEL COLLEGIO SUD...

UN MILIONE E MEZZO DI PREFERENZE “RIFORMISTE” SPINGONO IL PD

ANTONIO DECARO

Una riuscita alchimia di più fattori ha contribuito al successo del Pd a guida Schlein, ma c’è una spiegazione in più – non visibile nelle settimane scorse – che si sta imponendo mentre lo scrutinio delle schede è quasi ultimato: i candidati riformisti, o che comunque non hanno votato per la segretaria alle Primarie Dem, hanno conquistato un mare di preferenze, contribuendo non poco ad irrobustire la percentuale finale del Pd.

Ovviamente le elezioni Europee non rappresentano i tempi supplementari di un congresso Pd vinto chiaramente da Elly Schlein ma è altrettanto vero che la sola presenza in lista di personaggi come Stefano Bonaccini, Antonio Decaro, Dario Nardella, Giorgio Gori, Brando Benifei, Pina Picierno, Irene Tinagli, Alessandra Moretti, Elisabetta Gualmini e di altri candidati nelle cinque Circoscrizioni, ha bloccato il voto in possibile uscita di tanti elettori Dem delusi da Schlein.

ANTONIO DECARO BALLA - 1

I conti si faranno quando saranno disponibili tutti i dati ma una proiezione consente di stimare attorno a un milione e mezzo il numero delle preferenze ottenute dai principali candidati di cultura riformista.

Due, oramai ex, amministratori sono stati protagonisti di notevoli exploit: a scrutinio non ancora ultimato, il sindaco di Bari aveva ottenuto 412mila preferenze nella Circoscrizione Sud, mentre il presidente uscente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è arrivato a quota 354mila. Entrambi (ma anche Cecilia Strada nel nord-ovest) hanno nettamente superato la segretaria Elly Schlein che nella Circoscrizione Centro si è fermata a 105mila.

stefano bonaccini bacia elly schlein

ONDA DECARO IN UE: QUASI 500MILA PREFERENZE VALGONO IL PRIMATO PD NELLA CIRCOSCRIZIONE SUD

Gabriele De Campis per www.ilfoglio.it

Ieri notte per un attimo ha cullato anche il sogno di superare Giorgia Meloni come più votato nel Sud, ma il suo risultato resta storico, oltre ogni previsione. Un trampolino per una nascente leadership politica nazionale tutta semplicità, sorrisi e t-shirt alla Zelensky.

ANTONIO DECARO BALLA - 2

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente nazionale Anci, ha sfiorato le 500mila preferenze nelle sei regioni meridionali, trascinando il Pd alla conquista del primato su FdI nel collegio. Cori da stadio nella sede Pd Puglia di Via Re David ieri notte. “Portaci in Europa, Antonio portaci in Europa”, quello cantato in loop.

Per dare una proporzione dell’exploit del leader riformista, nel 2014 - con l’onda Renzi per i dem al 40 per cento - il lucano Gianni Pittella si fermò alle 234 mila, con una lista che toccava il 35 per cento. Decaro, con il Pd al 24,33 per cento, ne raccoglie 495 mila. Inevitabile il confronto con gli altri capilista, compresa la segretaria: Stefano Bonaccini ne prende circa 380 mila, Cecilia Strada 282 mila, Elly Schlein 121 mila nel centro e 84 mila nelle isole.

manifestazione per antonio decaro a bari

Decaro, di famiglia socialista, con Bonaccini nell’ultimo congresso, ottiene addirittura un plebiscito a Bari, con il Pd al 49 per cento (altro che Dc nella prima repubblica) e con la sua città che gli tributa 59mila preferenze (...)

Ieri ha trascorso la giornata in piazza a Torre a Mare, il suo quartiere di Bari Sud, prendendo un caffè al bar Miramare tra sfottò e incoraggiamenti con candidati alle elezioni locali - tutti vecchi amici - che andavano dal Pd alla Fiamma. Poi una cresima in famiglia e ieri sera una tappa al ristorante giapponese a due passi dal Teatro Petruzzelli, con il consigliere regionale Francesco Paolicelli e la sua portavoce Aurelia Vinella. I primi commenti nella notte: “Sono ancora sindaco per qualche giorno. I dati? Oltre ogni previsione, testimoniano un affetto e una fiducia enorme. Spero di non tradire questa fiducia che arriva da più parti del Sud e di non tradire mai questa terra. Più voti di Bonaccini? Penso solo a rappresentare la mia terra. Non faccio gare di consenso con miei amici…”.

